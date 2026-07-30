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अपराधियों में कानून का भय और जनता में विश्वास कायम करना प्राथमिकता- एएसपी रूपेश कुमार डांडे

खैरागढ़ छुईखदान गंडई: नवनियुक्त अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) रूपेश कुमार डांडे ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया. पदभार संभालने के बाद एएसपी डांडे ने कहा कि जिले में अपराध पर प्रभावी नियंत्रण, कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखना और जनविश्वास बढ़ाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी.

रूपेश कुमार डांडे ने कहा कि पुलिस का प्रमुख काम लोगों की रक्षा और उनके जानमाल की रक्षा के साथ ही कानून व्यवस्था बनाए रखना है. हर व्यक्ति कानून के सामने समान हो सभी सुरक्षित महसूस करें. खासतौर पर महिला और बच्चे स्वतंत्र रूप से अपना जीवन यापन कर पाएं, इस पर ध्यान दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि पुलिस आमजन के लिए हमेशा सुलभ रहेगी और कोई भी व्यक्ति बिना झिझक अपनी शिकायत लेकर पुलिस के पास आ सके, ऐसी जनहितैषी पुलिसिंग को बढ़ावा दिया जाएगा.