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नए नियुक्त एल्डरमैन ने लिया शपथ, 67 पार्षदों के साथ मिलकर विकास को बढ़ाएंगे आगे

एल्डरमैन के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कैबिनेट मंत्री लखन लाल देवांगन पहुंचे. उन्होंने वर्तमान में नगर पालिक निगम कोरबा के 67 पार्षद है, एक महापौर और अब यह 11 एल्डरमैन, कुल 79 लोग मिलकर शहर के विकास में हाथ बटाएंगे. सभी मिलकर शहर के विकासकार्य को आगे बढ़ाएंगे.

कोरबा: नगर पालिका निगम के लिए नियुक्त एल्डरमैन ने शपथ ले लिया है. 11 में से 10 एल्डरमैन ने शपथ लिया. एक एल्डरमैन हॉस्पिटल में होने की वजह से शपथ ग्रहण में नहीं पहुंच सके. सभी ने शपथ लेकर शहर के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया है.

कलेक्टर ने दिलाई सभी को शपथ

शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन नगर पालिक निगम के नवनिर्मित नेहरू सभा कक्ष में किया गया. जहां सभी नवनियुक्त एल्डरमेंट पहुंचे हुए थे. कलेक्टर कुणाल दुदावत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाई. इस अवसर पर भाजपा संगठन से जुड़े नेता, स्थानीय जनप्रतिनिधि व नगर पालिका निगम के अधिकारी मौजूद रहे.

नगर पालिक निगम के लिए शासन की ओर से 11 एल्डरमेन नियुक्त किये गए हैं. इनमें से 10 लोगों ने आज शपथ ली शपथ है. शपथ लेने वालों में दीपक यादव, ईश्वर साहू, रितेश साहू, सतीश सिंह ठाकुर, रवि शंकर शुक्ला, वैशाली रत्नपारखी, अनिल लाल चौहान, नवदीप नंदा, मंदाकिनी त्रिपाठी और मनोज अग्रवाल शामिल थे.

कोरबा में 10 एल्डरमैन का शपथग्रहण (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास के काम को मिलेगी गति

महापौर संजू देवी राजपूत भी समारोह में मौजूद थी, जिन्होंने सभी एल्डरमैन की शपथ ग्रहण पर खुशी जाहिर की. संजू ने कहा कि एल्डरमेन का काम विकास कार्यों की निगरानी करना होता है, वह अपने वार्डों अपने क्षेत्र और पूरे नगर निगम क्षेत्र में अपने निधि का उपयोग कर सकते हैं. अभी हमारे पास 67 पार्षद हैं. 11 के आने से हमारी संख्या बढ़ेगी. प्रयास रहेगा कि नगर पालिक निगम को एक सुंदर और सुव्यवस्थित नगर पालिका निगम के तौर पर विकसित किया जाए.