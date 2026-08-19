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नवजात बच्चों की तस्करी मामला: पंजाब से दो और आरोपी गिरफ्तार, 8 दिन का पुलिस रिमांड

एंटी व्हीकल थेफ्ट और CIA-2 बहादुरगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने नवजात बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया.

Newborn trafficking case Bahadurgarh
Newborn trafficking case Bahadurgarh (Jhajjar Police)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : August 19, 2026 at 1:58 PM IST

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झज्जर: नवजात बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट और CIA-2 बहादुरगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 हजार के इनामी आरोपी समेत दो को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से गिरफ्तार किया है. बुधवार को दोनों आरोपियों को पंजाब से बहादुरगढ़ लाया गया.

नवजात बच्चों के तस्कर गिरफ्तार: एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परगट सिंह उर्फ लड्डी के रूप में हुई है. जो लाहौरिया बस्ती, पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है. दूसरे आरोपी की पहचान मुखपाल सिंह उर्फ मुख्या के रूप में हुई है, जो मुक्तसर के साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह नगर का निवासी है. इनमें परगट सिंह उर्फ लड्डी पर ₹5 हजार का इनाम घोषित था.

दो और आरोपी गिरफ्तार: एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों टीमों ने कई दिनों तक लगातार मेहनत की. तकनीकी इनपुट, मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और जमीनी स्तर पर प्राप्त सूचनाओं का आपस में मिलान किया गया. जिसके आधार पर पुलिस टीम ने पंजाब में आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी और सटीक कार्ययोजना के तहत मुक्तसर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की."

अभी तक 23 आरोपी गिफ्तार: गौरतलब है कि इस मामले में पुलिस द्वारा पहले ही 21 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. अब दो और आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या 23 हो गई है. एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने कहा कि "दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने मामले की गहन जांच और आरोपियों से पूछताछ के लिए 8 दिन का पुलिस रिमांड हासिल की है. रिमांड के दौरान गिरोह के अन्य सदस्यों तथा नवजात बच्चों की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई जाएगी."

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