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नवजात बच्चों की तस्करी मामला: पंजाब से दो और आरोपी गिरफ्तार, 8 दिन का पुलिस रिमांड

झज्जर: नवजात बच्चों की तस्करी से जुड़े मामले में एंटी व्हीकल थेफ्ट और CIA-2 बहादुरगढ़ पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 हजार के इनामी आरोपी समेत दो को पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब से गिरफ्तार किया है. बुधवार को दोनों आरोपियों को पंजाब से बहादुरगढ़ लाया गया.

नवजात बच्चों के तस्कर गिरफ्तार: एंटी व्हीकल थेफ्ट प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि "गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परगट सिंह उर्फ लड्डी के रूप में हुई है. जो लाहौरिया बस्ती, पंजाब के मुक्तसर का रहने वाला है. दूसरे आरोपी की पहचान मुखपाल सिंह उर्फ मुख्या के रूप में हुई है, जो मुक्तसर के साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह नगर का निवासी है. इनमें परगट सिंह उर्फ लड्डी पर ₹5 हजार का इनाम घोषित था.

दो और आरोपी गिरफ्तार: एंटी व्हीकल थेफ्ट झज्जर प्रभारी निरीक्षक नरेश कुमार ने बताया कि "आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दोनों टीमों ने कई दिनों तक लगातार मेहनत की. तकनीकी इनपुट, मोबाइल फोन से संबंधित जानकारी, संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी और जमीनी स्तर पर प्राप्त सूचनाओं का आपस में मिलान किया गया. जिसके आधार पर पुलिस टीम ने पंजाब में आरोपियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी और सटीक कार्ययोजना के तहत मुक्तसर से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की."