जशपुर में पैसों की लालच में बेची ममता, बंगाल में बच्चे का सौदा, 5 आरोपी अरेस्ट
जशपुर पुलिस ने तीन माह की उम्र में बेचे गए मासूम को बंगाल से खोज निकाला.केस में मां समेत पांच आरोपी गिरफ्तार हुए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 14, 2026 at 5:41 PM IST
जशपुरनगर : चंद पैसों के लालच में एक मां ने अपने ही तीन माह के मासूम बच्चे को 1 लाख 80 हजार रुपए में बेच दिया. बिचौलिए के जरिए बच्चे को पश्चिम बंगाल पहुंचाया गया, जहां उसे खरीदने वाले व्यक्ति ने अपनी बेटी को सौंप दिया था.मामले की शिकायत मिलने के बाद कुनकुरी पुलिस ने जांच शुरू की और पश्चिम बंगाल पहुंचकर बच्चे को सकुशल बरामद कर सुरक्षित संरक्षण में लिया.पुलिस ने बच्चे की मां समेत पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है .
मां ने ही किया बच्चे का सौदा
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, कुनकुरी ब्लॉक कॉलोनी निवासी लक्ष्मी बाई ने 12 अगस्त 2026 को कुनकुरी थाने में शिकायत दर्ज कराई थी.उन्होंने बताया कि उनके बेटे शंकर चौहान को पिता की मृत्यु के बाद अनुकंपा नियुक्ति मिली थी. शंकर चौहान, यशोदा यादव के साथ रहता था. यशोदा ने 18 दिसंबर 2025 को एक बच्चे को जन्म दिया था. आरोप है कि मार्च 2026 में बच्चे को कथित तौर पर बेच दिया गया. उस समय बच्चा करीब तीन माह का था.
अपराध पंजीबद्ध करके जांच की शुरु
प्रार्थिया की शिकायत पर कुनकुरी पुलिस ने अपराध क्रमांक 149/2026 दर्ज कर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम की धारा 81 और भारतीय न्याय संहिता की धारा 143(4) एवं 61(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया. इसके बाद पुलिस ने बच्चे की खरीद-फरोख्त से जुड़े लोगों की पतासाजी शुरू की.
बिचौलिए के जरिए पश्चिम बंगाल पहुंचा बच्चा
विवेचना के दौरान पुलिस ने पश्चिम बंगाल निवासी सुकरू आलम उर्फ बंगाली को गिरफ्तार कर पूछताछ की. पुलिस के अनुसार, पूछताछ में सामने आया कि सुकरू आलम की पहचान कुनकुरी में यशोदा यादव से हुई थी. आरोप है कि उसने बच्चे को यशोदा से लेकर पश्चिम बंगाल निवासी शेख अलविन तक पहुंचाया था.जांच में बच्चे के पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर भीमचक गांव में होने की जानकारी सामने आई.इसके बाद एसएसपी जशपुर डॉ. लाल उमेद सिंह ने बच्चे की बरामदगी और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष पुलिस टीम गठित की.टीम को पश्चिम बंगाल रवाना किया गया.
1.80 लाख रुपए में खरीदकर बेटी को सौंपा
पश्चिम बंगाल पहुंची पुलिस टीम ने लालपुर भीमचक निवासी शेख अलविन से पूछताछ की. पुलिस के मुताबिक, शेख अलविन ने बताया कि उसने मार्च 2026 में यशोदा यादव के बच्चे को 1 लाख 80 हजार रुपए में खरीदा था और बाद में अपनी बेटी को सौंप दिया था. इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने बच्चे को बरामद किया.पुलिस ने बच्चे की बरामदगी का पंचनामा तैयार किया और उसे सुरक्षित संरक्षण में लिया. बरामदगी के समय बच्चे की उम्र करीब 9 से 10 माह बताई गई है. इस तरह शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच करते हुए पश्चिम बंगाल तक बच्चे का पता लगाया और उसे सकुशल बरामद कर लिया.पुलिस ने इस मामले में बच्चे की मां यशोदा यादव, सुकरू आलम उर्फ बंगाली, शेख अलविन, निर्मला तिर्की और फूलकुंवारी को गिरफ्तार किया है.
शिकायत के आधार पर कुनकुरी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी.विवेचना के दौरान मिले सुरागों के आधार पर पुलिस टीम पश्चिम बंगाल पहुंची और बच्चे को सकुशल बरामद किया.मामले में बच्चे की मां सहित पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. प्रकरण में आगे की जांच जारी है-राकेश कुमार पाटनवार, एएसपी
मां समेत पांच आरोपी गिरफ्तार
सुकरू आलम उर्फ बंगाली और शेख अलविन पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत लालपुर भीमचक के निवासी बताए गए हैं.यशोदा यादव जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम बेंदरभदरा की निवासी है. निर्मला तिर्की मूल रूप से कुनकुरी थाना क्षेत्र के ग्राम जोकारी की रहने वाली है और वर्तमान में राजू नगर के सुखबासुपारा में रहती है. फूलकुंवारी भी ग्राम बेंदरभदरा की निवासी है.पुलिस के अनुसार, पांचों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.मामले में आगे की विवेचना जारी है.
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