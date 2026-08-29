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बच्चे के जन्म के साथ होगी सिकल सेल की स्क्रीनिंग, महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल बनेगा नोडल सेंटर

इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल में शुरू होगी न्यूबॉर्न सिकिल सेल स्क्रीनिंग. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

Indore MYH Sickle cell screening
एमवायएच में शुरू होगी न्यूबॉर्न सिकिल सेल स्क्रीनिंग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 29, 2026 at 5:42 PM IST

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इंदौर: प्रदेश के आदिवासी अंचल की घातक बीमारी सिकल सेल एनीमिया की अब बच्चों के जन्म लेते ही स्क्रीनिंग की जाएगी इसके लिए इंदौर में केंद्र सरकार के सहयोग से नोडल केंद्र विकसित किया जा रहा है। इंदौर के महाराजा यशवंतराव अस्पताल (एमवायएच) स्थित सेंटर फॉर कंपिटेंसी फॉर सिकल सेल डिजीज में सिकल सेल बीमारी की शुरुआती स्तर पर पहचान को लेकर नई पहल की तैयारी है.

सेंटर फॉर कंपिटेंसी फॉर सिकल सेल डिजीज में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग शुरू करने की योजना

यहां तैयार किए गए सेंटर में बड़े स्तर पर न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग शुरू करने की योजना बनाई जा रही है. विगत दिनों केंद्र सरकार की टीम ने सेंटर की सुविधाओं और कार्यप्रणाली का निरीक्षण किया है और इस सुविधा के लिए वित्तीय सहायता के साथ जरूरी उपकरण उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है.

एमवायएच के अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव (ETV Bharat)

अस्पताल के अधीक्षक एवं संयुक्त संचालक चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर अशोक यादव के अनुसार "न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग शुरू होने के बाद नवजात में बीमारी के लक्षण दिखाई देने या स्थिति गंभीर होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा. जन्म के समय ही जांच के जरिए सिकल सेल बीमारी की पहचान संभव हो सकेगी. इसका सबसे अधिक लाभ मध्य प्रदेश के आदिवासी और सिकल सेल प्रभावित क्षेत्रों के बच्चों को मिलने की उम्मीद है."

न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ HLA Typing सुविधा विकसित करने की भी तैयारी

उन्होंने आगे कहा, दरअसल गंभीर स्थिति वाले मरीज दूसरे राज्यों और आदिवासी क्षेत्रों से यहां रेफर होकर पहुंचते हैं. इसलिए भी यहीं तैयार किए गए सेंटर में न्यूबॉर्न स्क्रीनिंग के साथ HLA Typing सुविधा विकसित करने की भी तैयारी है. इसके लिए संशोधित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है, जिसमें उपकरण, रिएजेंट्स और अन्य जरूरी संसाधनों की मांग शामिल है.

एमवायएच अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया के 1400 मरीज

बता दें वर्तमान में एमवायएच अस्पताल में सिकल सेल एनीमिया के करीब 1400 मरीज पंजीकृत हैं, जिन्हें उपचार और आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. वहीं सेंटर में रेड सेल एक्सचेंज की सुविधा भी उपलब्ध है, जो देश के चुनिंदा चिकित्सा संस्थानों में ही है.

अस्पताल प्रशासन के मुताबिक मध्य प्रदेश में सिकल सेल से प्रभावित करीब 75 प्रतिशत मरीज अलीराजपुर, अनूपपुर, छिंदवाड़ा, झाबुआ और डिंडौरी जैसे पांच आदिवासी जिलों में केंद्रित हैं. ऐसे में जन्म के समय स्क्रीनिंग शुरू होने से बीमारी की जल्द पहचान और समय पर उपचार में मदद मिल सकेगी.

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