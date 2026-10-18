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कलेजे के टुकड़े को छोड़ गए कार के पास, 3 दिन की नवजात को पुलिस ने पहुंचाया हॉस्पिटल, पड़ताल तेज

नवजात बच्ची को छोड़ने वाले की पहचान करने में जुटी पुलिस ( Photo-ETV Bharat )

रुद्रपुर: शहर के सिंह कॉलोनी स्थित चर्च के पास खड़ी एक कार के पहिए के नजदीक दो से तीन दिन की नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली. नवजात बच्ची के इस तरह मिलने की सूचना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया. मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस तत्काल हरकत में आई और बच्ची की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए.

बीती देर शाम आपातकालीन सेवा 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली कि सिंह कॉलोनी में चर्च के पास खड़ी एक कार के पहिए के नजदीक नवजात बच्ची पड़ी हुई है. सूचना मिलते ही आदर्श चौकी प्रभारी प्रकाश पंत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपने उच्चाधिकारियों को इसकी जानकारी दी. मामले की सूचना मिलने पर सीओ विभव सैनी ने चौकी प्रभारी को बिना देरी किए बच्ची को जिला अस्पताल पहुंचाने के निर्देश दिए. इसके बाद पुलिस ने तत्काल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया.