शर्मनाक! फतेहाबाद में मिला नवजात बच्ची का शव, ग्रामीणों में आक्रोश, जांच में जुटी पुलिस
फतेहाबाद में एक घर के सामने नवजात बच्ची का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.
Published : October 23, 2025 at 9:49 AM IST
फतेहाबाद: टोहाना क्षेत्र के गांव चांदपुरा में गुरुवार सुबह एक नवजात बच्ची का शव मिला. नवजात का शव एक घर के आगे मिला है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को दी. इसके बाद मौके पर डायल 112 की टीम के साथ थाना प्रभारी सुरेश कुमार पहुंचे और हालात का जायजा लिया.
नवजात के जन्म के तुरंत बाद फेंका: पुलिस ने घटनास्थल को सील कर ‘सीन ऑफ क्राइम’ टीम को जांच के लिए बुलाया. प्राथमिक जांच में पता चला है कि नवजात बच्ची की नाल तक नहीं काटी गई थी, जिससे स्पष्ट होता है कि जन्म के तुरंत बाद ही उसे फेंक दिया गया.डायल 112 की टीम ने स्वास्थ्य विभाग को भी सूचना दी ताकि चिकित्सकीय जांच और आगे की कार्रवाई की जा सके.
ग्रामीणों में आक्रोश: ग्रामीणों ने इस घटना पर आक्रोश जताया है. ग्रामीणों का कहना है कि आज जब समाज में बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाओं से जागरूकता बढ़ रही है, तब भी ऐसी घटनाएं होना बेहद शर्मनाक है. लोग इस बात से भी स्तब्ध हैं कि भाई दूज जैसे पवित्र त्यौहार के दिन एक नवजात बच्ची को यूं मौत के हवाले कर देना मानवता को झकझोर देने वाला कृत्य है.
जांच में जुटी पुलिस: पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी सुरेश कुमार ने कहा कि "पुलिस बच्ची को फेंकने वाले की तलाश में जुटी हुई है. दोषी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."
