फरीदाबाद में कूड़े के ढेर में मिला बच्ची का शव, लोगों ने कुत्ते के मुंह से छुड़वाया

Girl Dead Body In Faridabad: फरीदाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची का शव मिला.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 4, 2025 at 5:09 PM IST

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. भारत कॉलोनी के गली नंबर 4 के पास 45 फीट रोड पर नवजात बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई. बच्ची का शव खाली प्लॉट में मिला.

फरीदाबाद में कूड़े में मिला नवजात बच्ची का शव: स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह साढ़े 5 बजे के आसपास एक कुत्ता प्लॉट से कुछ खींचकर बाहर ला रहा था. जिसे देखकर लोग पास पहुंचे, तो सभी दंग रह गए. कुत्ते के मुंह में एक 8 से 9 महीने की नवजात बच्ची थी. जिसके बाद ग्रामीणों ने कुत्ते को डरा कर उसके मुंह से बच्ची के शव को छुड़वाया.

फरीदाबाद में कूड़े के ढेर में मिला बच्ची का शव (Etv Bharat)

लोगों ने शव को कुत्ते के मुंह से छुड़वाया: प्रत्यक्षदर्शी राजीव कुमार ने बताया कि "इस खाली प्लॉट में लोग अक्सर कूड़ा-कचरा फेंकते हैं. सुबह जब उन्होंने देखा कि कुत्ता किसी चीज को खींचकर बाहर ला रहा है, तो पहले लगा कि शायद कोई जानवर है, लेकिन पास जाने पर पता चला कि एक नवजात शिशु है. लोगों ने कुत्ते के मुंह से बच्ची को छुड़ाया. जब हमने बच्ची को कुत्ते से छुड़ाया, तो उसमें सांसे बाकी थी. करीब 5-7 मिनट तक बच्ची तड़पती रही और फिर उसकी मौत हो गई. हमने इसकी जानकारी तुरंत डायल 112 पर पुलिस को दी."

सीसीटीवी की तलाश में जुटी पुलिस: सूचना मिलते ही खेड़ी पुल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के शव को कब्जे में लेकर सिविल अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. पुलिस ने आसपास के इलाके से पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां किसने और कब फेंका. स्थानीय निवासी राजीव कुमार ने बताया कि "मोहल्ले में हाल ही में कोई भी महिला गर्भवती नहीं थी, जिससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि नवजात बच्ची कहां से आई." फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज और आसपास के इलाकों की जांच में जुटी है.

पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से खुलेगा मौत का राज: पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि यह मामला नवजात की लावारिस हालत में मौत का है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बच्ची की मौत जन्म के समय हुई या बाद में किसी कारण से. पुलिस ने कहा कि दोषी व्यक्ति या महिला की पहचान कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

