नूंह में झाड़ियों में मिला नवजात, कड़कड़ाती सर्दी में नग्न अवस्था में कांप रहा था मासूम, मैमूना लियाकत ने घर ले जाकर बचाई जान

नूंह में बेरहम मां ने कड़कड़ाती सर्दी के बीच नवजात को नग्न अवस्था में झाड़ियों में फेंका.

नूंह में झाड़ियों में मिला नवजात
नूंह में झाड़ियों में मिला नवजात (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 7:38 AM IST

Updated : December 12, 2025 at 8:20 AM IST

नूंह: हरियाणा के नूंह में कलयुगी मां ने नवजात बेटे को जन्म देने के बाद झाड़ियों में फेंक दिया. नवजात को पिनगवां कस्बे के आजाद नगर स्थित कॉलोनी के एक खाली प्लॉट से बरामद किया गया है. कड़कड़ाती सर्दी के बीच नवजात नग्न अवस्था में मिला, जो धीमी सी आवाज में सिसक रहा था. कस्बे के वार्ड-2 की निवासी मैमूना नाम की महिला देर शाम पास से गुजरते समय पहले तो डर गई, बाद में उसने करीब जाकर देखा तो नवजात झाड़ियों में पड़ा हुआ कांप रहा था.

नवजात के लिए फरिशता बनीं मैमूना: मैमूना ने बिना देरी किए नवजात को अपनी गोद में उठा लिया और उसे अपने घर ले गई. उसने मासूम को हल्के गर्म पानी से बड़े लाड-प्यार से नहलाया और फिर गर्म कपड़े से उसके शरीर पर सेख लगाए. अगले दिन सुबह जब मामले की जानकारी पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने नवजात को मांडी खेड़ा अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करा दिया. अब मैमूना और उसकी बेटी मासूम बच्चे को अपने पास रखने के लिए रो रही हैं. मैमूना का कहना है कि वे बच्चे को गोद लेना चाहती हैं.

सर्दी में कांपते हुए सिसक रहा था नवजात: पिनगवां के वार्ड दो की रहने वाली मैमूना लियाकत ने बताया कि "देर शाम वह अपनी बेटी के साथ आजाद नगर से अपने पति से फोन पर बात करते हुए घर की तरफ लौट रही थी. इस दौरान रास्ते में खाली पड़े एक प्लॉट में दीवार के नजदीक से उसे नवजात के रोने की आवाज सुनाई दी. जिसे सुनने के बाद उसकी बेटी डर गई और अपनी मां से लिपट गई. लेकिन मैमूना ने झांककर देखा दो झाड़ियों में एक नवजात नग्न अवस्था में सर्दी में कांप रहा था".

नवजात को वापस लेने के लिए फूट-फूटकर रोई मैमूना लियाकत (Etv Bharat)

अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज: घटना ने इलाके के लोगों को झकझोर कर रख दिया है. जिस मां ने जन्म दिया उसने नवजात को कड़कड़ाती सर्दी में मरने के लिए झाड़ियों में फेंक दिया. लेकिन मैमूना की संवेदनशीलता और इंसानियत ने बच्चे को फिर से नया जन्म दिया है. पुलिस ने मैमूना की शिकायत के आधार पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है. इलाके में ये कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि इससे पहले भी कई मामले सामने आते रहे हैं. इलाके के लोगों का कहना है कि "अवैध जच्चा-बच्चा क्लीनिकों पर इस तरह की डिलीवरी कराई जाती है. जो पैसे ऐंठने के बाद जवाबदेही से बचने के लिए ऐसी महिलाओं का रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं". ऐसी घटनाएं वाकई समाज के लिए चिंता का विषय है.

NUH PINGAWAN AZAD NAGAR
NUH NEW BORN BABY BOY
नूंह में नवजात मिला
झाड़ियों में मिला नवजात
NEWBORN FOUND IN NUH

संपादक की पसंद

