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जंगल में मिला नवजात, चरवाहे ने रोने की आवाज सुन बच्चे की जान बचाई, ग्रामीणों ने पिलाया दूध

जयपुर: राजधानी जयपुर में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जयपुर के तुंगा थाना इलाके में भटेरी गांव के कानपुरिया जंगल में लावारिस हालत में एक नवजात बच्चा मिला है. जंगल में पशु चरा रहे चरवाहों को बच्चे के रोने की आवाज आई. रोने की आवाज सुनकर चरवाहे मौके पर पहुंचे और बच्चे की जान बचाई. नवजात बच्चा भूख प्यास से रो रहा था. ग्रामीणों की सूचना पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने भूखे–प्यासे बच्चे को दूध पिलाकर चुप करवाया. ग्रामीणों ने नवजात बच्चे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने नवजात बच्चे को जेके लोन अस्पताल पहुंचाया.

तुंगा थाना अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि तुंगा क्षेत्र के भटेरी गांव के जंगल में लावारिस हालत में एक नवजात बच्चा मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को कब्जे में लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंचाया. बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया है. जंगल में कुछ ग्रामीण पशु चराने के लिए जा रहे थे. अचानक जंगल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई. चरवाहों ने पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा हुआ रो रहा था. बच्चे को जंगल से सुरक्षित उठाकर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी.