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जंगल में मिला नवजात, चरवाहे ने रोने की आवाज सुन बच्चे की जान बचाई, ग्रामीणों ने पिलाया दूध

पुलिस का कहना है कि नवजात को जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया है.

Newborn baby found abandoned in the forest.
जंगल में लावारिस हालत में मिला नवजात बच्चा (Source - Villagers)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 16, 2026 at 4:06 PM IST

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जयपुर: राजधानी जयपुर में मां की ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है. जयपुर के तुंगा थाना इलाके में भटेरी गांव के कानपुरिया जंगल में लावारिस हालत में एक नवजात बच्चा मिला है. जंगल में पशु चरा रहे चरवाहों को बच्चे के रोने की आवाज आई. रोने की आवाज सुनकर चरवाहे मौके पर पहुंचे और बच्चे की जान बचाई. नवजात बच्चा भूख प्यास से रो रहा था. ग्रामीणों की सूचना पर तुंगा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने भूखे–प्यासे बच्चे को दूध पिलाकर चुप करवाया. ग्रामीणों ने नवजात बच्चे को पुलिस के सुपुर्द कर दिया. पुलिस ने नवजात बच्चे को जेके लोन अस्पताल पहुंचाया.

तुंगा थाना अधिकारी सज्जन सिंह ने बताया कि तुंगा क्षेत्र के भटेरी गांव के जंगल में लावारिस हालत में एक नवजात बच्चा मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और बच्चे को कब्जे में लेकर जेके लोन अस्पताल पहुंचाया. बच्चे की देखभाल और संरक्षण के लिए बाल कल्याण समिति के हवाले कर दिया गया है. जंगल में कुछ ग्रामीण पशु चराने के लिए जा रहे थे. अचानक जंगल से एक बच्चे के रोने की आवाज आई. चरवाहों ने पास जाकर देखा तो एक नवजात बच्चा लावारिस हालत में पड़ा हुआ रो रहा था. बच्चे को जंगल से सुरक्षित उठाकर तुरंत पुलिस प्रशासन को सूचना दी.

पढ़ें: भिवाड़ी में कचरे के ढेर में मिली 2 घंटे पहले जन्मी नवजात, राहगीर ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान

पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच पड़ताल शुरू कर दी है. बच्चे के माता-पिता के बारे में पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. साथ ही नवजात बच्चे को जंगल में पटकने वाले लोगों भी तलाश की जा रही है. हालांकि जंगल और आसपास में सीसीटीवी कैमरे नहीं होने की वजह से पुलिस के लिए आरोपियों का पता लगाना एक बड़ी चुनौती बन गया है. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए डीसीपी ईस्ट रंजीता शर्मा और एडिशनल डीसीपी ईस्ट पारसमल जैन के निर्देशन में स्पेशल टीमों का गठन किया है. पुलिस की स्पेशल टीमें कार्रवाई में जुट गई है.

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