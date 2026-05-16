सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मिला लावारिस नवजात, अज्ञात महिला पालने में छोड़कर हुई गायब
रामानुजनगर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक लावारिस नवजात मिला.बताया जा रहा है एक महिला अस्पताल में बच्चे को छोड़कर गई है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : May 16, 2026 at 7:10 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर में मां की ममता की दूसरी तस्वीर सामने आई है. जहां एक ओर मां अपने बच्चे को कलेजे का टुकड़ा मानती है, वहीं दूसरी ओर रामानुजनगर के सरकारी अस्पताल में एक नवजात बिना मां के लावारिस हालत में पड़ा मिला. सुबह हुई तो अस्पताल में काम करने वाले कर्मचारियों ने अस्पताल के पालने में नवजात को देखा. पहले तो लगा कि नवजात की मां आसपास ही होगी,लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आया तो कर्मचारियों को समझ में आ गया कि किसी ने जानबूझकर बच्चे को अस्पताल के पालने में छोड़ा है.
अज्ञात महिला ने अस्पताल में छोड़ा नवजात
आसपास जब पता किया गया तो लोगों ने बताया कि एक अज्ञात महिला देर रात बच्चे को लेकर अस्पताल आई थी. इसके बाद उसने बच्चे को पालने में रख दिया. लोगों को यही लगा कि अस्पताल की किसी प्रसूता का ही ये बच्चा होगा. अगली सुबह बच्चा पालने में तो था, लेकिन उसे लेकर आई महिला आसपास नहीं थी.अस्पताल कर्मियों ने इसके बाद बच्चे की जानकारी प्रबंधन को दी और जिला बाल संरक्षण ईकाई मौके पर पहुंची.
जिला बाल संरक्षण ईकाई के जिम्मे नवजात
अस्पताल में लावारिस नवजात होने की जानकारी पर जिला बाल संरक्षण ईकाई की टीम मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को अपने संरक्षण में लिया. प्राथमिक जांच के बाद बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य परीक्षण और देखभाल के लिए जिला अस्पताल में ही भर्ती कराया गया. डॉक्टरों की टीम अपनी निगरानी में नवजात की जांच कर रही है. डॉक्टरों के अनुसार फिलहाल नवजात पूरी तरह स्वस्थ है.वहीं जिला बाल संरक्षण इकाई के अधिकारी मनोज जायसवाल ने बताया कि नवजात शिशु सुरक्षित है और उसकी पूरी देखभाल की जा रही है.
बच्चे के माता पिता की पहचान और पते की जानकारी जुटाने का प्रयास किया जा रहा है.अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है, ताकि बच्चे को छोड़कर जाने वाली महिला के बारे में जानकारी मिल सके- मनोज जायसवाल, अधिकारी, जिला बाल संरक्षण इकाई
इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं.लोग जहां एक ओर पालना योजना के जरिए बच्चे की जान बच जाने को राहत की बात बता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मां के नवजात को छोड़कर चले जाने की घटना को लेकर ममता पर सवाल भी उठ रहे हैं.
यौन शोषण के आरोपी फरार आरक्षक पर इनाम घोषित, कई ठिकानों पर पुलिस की दबिश
जगदलपुर में पेट्रोल-पंप मैनेजर से मारपीट, लिमिट से ज्यादा मांगने पर हुई बहस, युवक ने साथियों के साथ पीटा
ट्रैफिक समस्या और पार्किंग अव्यवस्था पर व्यापारियों का फूटा गुस्सा, कलेक्टर से समाधान की उठाई मांग