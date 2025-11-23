ETV Bharat / state

लखनऊ में कांटों के बीच पड़ा मिला नवजात, इलाज जारी; झांसी के नाले में बहते मिले दो नवजात शिशुओं के शव

लखनऊ के जानकीपुर इलाके में रविवार सुबह नवजात रोता हुआ पाया गया. वहीं झांसी में दो नवजात शिशुओं के शव मिले हैं.

लखनऊ में कांटों के बीच पड़ा मिला नवजात.
लखनऊ में कांटों के बीच पड़ा मिला नवजात. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 23, 2025 at 1:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ/झांसी: लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र के अजनहर गांव की झाड़ियों में नवजात मिला है. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शिशु के रोने की आवाज सुनी तो उसे नजदीक जाकर देखा और पुलिस को सूचना दी. वहीं, झांसी में नाले की सफाई के दौरान दो नवजात शिशुओं के मृत शरीर मिलने से हड़कंप मच गया.

पहले जानें लखनऊ की घटना: ​इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि अजनहर गांव निवासी पवन कुमार सिंह शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे. अजनहर पुलिया के पास जंगल की झाड़ियों से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी.

टॉर्च की मदद से उन्होंने देखा कि बच्चा बबूल की झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ है. ​पवन सिंह ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और टॉवेल मंगवाकर बच्चे को बाहर निकाला.

नवजात शिशु नग्न अवस्था में था और शरीर पर झाड़ियों के कांटों के खरोंच मिले. ​पुलिस ने नवजात को तुरंत बीकेटी के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां इलाज चल रहा है. पुलिस ने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर जाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

लखनऊ चाइल्ड लाइन कॉर्डिनेटर जयावती ने बताया कि अजनहर गांव में कांटों के बीच नवजात लावारिस पड़ा था. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.

जिला पर्यवेक्षक अधिकारी के निर्देशन में नवजात की देखभाल की जा रही है. ​इस घटना के सामने आने के बाद कई लोगों ने बच्चे को गोद लेने के लिए फोन किए हैं.

झांसी में दो नवजात शिशुओं के शव मिले: झांसी नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है. सफाई के दौरान ही नाले में दो नवजात बहते हुए मिले हैं. सफाईकर्मी ने सूचना स्थानीय पार्षद पहुंचे. पार्षद ने पुलिस को सूचना दी. दोनों के शव में एक बच्चा है, एक बच्ची है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

यह भी पढ़ें: बदायूं में तीन छात्रों ने छात्रा की पानी की बोतल में मिलाई पेशाब, हंगामा

TAGGED:

NEWBORN FOUND IN BUSHES LUCKNOW
लखनऊ की झाड़ियों में मिला नवजात
BODIES OF TWO NEWBORNS IN JHANSI
LUCKNOW JHANSI NEWBORN BABIES
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

काशी तमिल संगमम 4.0: वाराणसी के मंदिरों से हुई दक्षिण-उत्तर भारत के संगीत एक्सचेंज की शुरुआत, इन संगीतकारों-कलाकारों का अहम योगदान

यूपी में घटे TB के मरीज; मौत के आंकड़ों में भी 28 फीसदी गिरावट, 92% मरीजों को मिला उपचार

बौद्ध पर्यटन में कुशीनगर का दबदबा; अब तक 20 लाख पर्यटकों ने किए महापरिनिर्वाण मंदिर के दर्शन

कानपुर में यूपीसीडा बनवा रहा ट्रांसगंगा सिटी पुल, गंगा पर बनने वाला चौथा पुल सफर बनाएगा आसान

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.