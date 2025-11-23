लखनऊ में कांटों के बीच पड़ा मिला नवजात, इलाज जारी; झांसी के नाले में बहते मिले दो नवजात शिशुओं के शव
लखनऊ के जानकीपुर इलाके में रविवार सुबह नवजात रोता हुआ पाया गया. वहीं झांसी में दो नवजात शिशुओं के शव मिले हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 1:01 PM IST
लखनऊ/झांसी: लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र के अजनहर गांव की झाड़ियों में नवजात मिला है. सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने शिशु के रोने की आवाज सुनी तो उसे नजदीक जाकर देखा और पुलिस को सूचना दी. वहीं, झांसी में नाले की सफाई के दौरान दो नवजात शिशुओं के मृत शरीर मिलने से हड़कंप मच गया.
पहले जानें लखनऊ की घटना: इंस्पेक्टर जानकीपुरम विनोद कुमार तिवारी ने बताया कि अजनहर गांव निवासी पवन कुमार सिंह शुक्रवार सुबह करीब 5:45 बजे मॉर्निंग वॉक पर जा रहे थे. अजनहर पुलिया के पास जंगल की झाड़ियों से उन्हें बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी.
टॉर्च की मदद से उन्होंने देखा कि बच्चा बबूल की झाड़ियों के बीच पड़ा हुआ है. पवन सिंह ने तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी और टॉवेल मंगवाकर बच्चे को बाहर निकाला.
नवजात शिशु नग्न अवस्था में था और शरीर पर झाड़ियों के कांटों के खरोंच मिले. पुलिस ने नवजात को तुरंत बीकेटी के 100 शैय्या अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां इलाज चल रहा है. पुलिस ने बच्चे को झाड़ियों में छोड़कर जाने वाले अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
लखनऊ चाइल्ड लाइन कॉर्डिनेटर जयावती ने बताया कि अजनहर गांव में कांटों के बीच नवजात लावारिस पड़ा था. पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया है. बच्चे को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसकी वजह से उसे 24 घंटे के लिए डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है.
जिला पर्यवेक्षक अधिकारी के निर्देशन में नवजात की देखभाल की जा रही है. इस घटना के सामने आने के बाद कई लोगों ने बच्चे को गोद लेने के लिए फोन किए हैं.
झांसी में दो नवजात शिशुओं के शव मिले: झांसी नगर निगम द्वारा सफाई अभियान चलाया जा रहा है. सफाई के दौरान ही नाले में दो नवजात बहते हुए मिले हैं. सफाईकर्मी ने सूचना स्थानीय पार्षद पहुंचे. पार्षद ने पुलिस को सूचना दी. दोनों के शव में एक बच्चा है, एक बच्ची है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
