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झाड़ियों में मिली नन्ही जिंदगी को मिला आशियाना, बेंगलुरु के दंपती ने अपनाया

बाल कल्याण स​मिति कार्यालय ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: झाड़ियों के बीच लावारिस हालत में मिली नन्ही जिंदगी को आखिरकार अपना आशियाना मिल गया. जिस मासूम के जीवन की शुरुआत ही अकेलेपन और असुरक्षा के बीच हुई थी, अब उसे माता-पिता का वात्सल्य, परिवार का प्यार और सुरक्षित भविष्य मिलेगा. डाबी क्षेत्र में लावारिस अवस्था में मिले नवजात को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की प्रक्रिया के तहत बेंगलुरु के एक दंपती ने विधिक रूप से गोद लिया है. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बालक को दंपती को सौंपा. इस दौरान मौजूद लोगों के लिए यह पल बेहद भावुक रहा.