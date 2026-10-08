झाड़ियों में मिली नन्ही जिंदगी को मिला आशियाना, बेंगलुरु के दंपती ने अपनाया
गत 14 अप्रैल को डाबी क्षेत्र में एक नवजात शिशु झाड़ियों में लावारिस अवस्था में मिला था.
Published : October 8, 2026 at 7:15 PM IST
बूंदी: झाड़ियों के बीच लावारिस हालत में मिली नन्ही जिंदगी को आखिरकार अपना आशियाना मिल गया. जिस मासूम के जीवन की शुरुआत ही अकेलेपन और असुरक्षा के बीच हुई थी, अब उसे माता-पिता का वात्सल्य, परिवार का प्यार और सुरक्षित भविष्य मिलेगा. डाबी क्षेत्र में लावारिस अवस्था में मिले नवजात को केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (CARA) की प्रक्रिया के तहत बेंगलुरु के एक दंपती ने विधिक रूप से गोद लिया है. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने बालक को दंपती को सौंपा. इस दौरान मौजूद लोगों के लिए यह पल बेहद भावुक रहा.
झाड़ियों में मिला था, अस्पताल में बची जिंदगी : बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक रामराज मीना ने बताया कि 14 अप्रैल, 2026 को डाबी क्षेत्र में एक नवजात शिशु झाड़ियों में लावारिस अवस्था में मिला था. सूचना मिलते ही बच्चे को तत्काल कोटा के जेके लोन अस्पताल पहुंचाया गया. चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार किया गया. नाजुक अवस्था से गुजर रहे मासूम की हालत में सुधार आने के बाद उसे सुरक्षित संरक्षण में लिया गया. स्वस्थ होने के पश्चात बालक को बाल कल्याण समिति बूंदी के संरक्षण में सौंपा गया. इसके बाद 28 अप्रैल, 2026 से वह राजकीय विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी बूंदी में आवासित था. यहां उसकी देखभाल, सुरक्षा और आवश्यक जरूरतों का पूरा ध्यान रखा गया.
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कानूनी प्रक्रिया के बाद मिला परिवार : बाल कल्याण समिति बूंदी की अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि बालक से संबंधित सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं. इसके बाद उसे विधिक रूप से दत्तक ग्रहण के लिए मुक्त घोषित किया गया. केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण के माध्यम से बेंगलुरु के दंपती ने बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया पूरी की. कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद बालक को दंपती को सौंप दिया गया. जिला कलेक्टर हरफूल सिंह यादव ने दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के तहत बालक को बेंगलुरु के दंपती को सौंपा. इस अवसर पर रामराज मीना, सीमा पोद्दार, संरक्षण अधिकारी गोविंद कुमार गौतम, दीपिका वशिष्ठ, परिता शर्मा और सरफराज आलम सहित संबंधित अधिकारी एवं कार्मिक मौजूद रहे.
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कलेक्टर ने की आमजन से अपील : इस अवसर पर जिला कलेक्टर ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनचाहे नवजात शिशुओं को झाड़ियों, कूड़ेदान या किसी असुरक्षित स्थान पर नहीं छोड़ें. उन्होंने कहा कि यदि कोई माता-पिता या परिजन किसी कारणवश बच्चे का पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं, तो वे नवजात को राजकीय अस्पतालों अथवा शिशु गृहों में बने पालना गृह में सुरक्षित छोड़ सकते हैं. इसके अलावा बच्चे को बाल कल्याण समिति बूंदी के समक्ष भी प्रस्तुत किया जा सकता है. कलेक्टर ने बताया कि ऐसी स्थिति में बच्चे की पहचान को गोपनीय रखा जाता है. सुरक्षित तरीके से बच्चे को संरक्षण मिलने के बाद उसके लिए दत्तक परिवार की व्यवस्था की जा सकती है.
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झाड़ियों से गोद तक, बदल गई मासूम की दुनिया : बाल कल्याण समिति अध्यक्ष सीमा पोद्दार ने बताया कि 14 अप्रैल को झाड़ियों में मिला यह मासूम शायद नहीं जानता था कि उसका अगला ठिकाना कहां होगा. लेकिन संरक्षण, उपचार और कानूनी प्रक्रिया के बाद उसकी जिंदगी ने नई करवट ली. अब झाड़ियों की वह वीरानी पीछे छूट गई है और सामने है एक ऐसा घर, जहां उसे प्यार करने वाले माता-पिता होंगे.