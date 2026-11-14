एटा में खेत की मिट्टी में दबी मिली नवजात; खेत जुताई के दौरान पड़ी नजर, किसान दंपती ने बचाई जान
थानाध्यक्ष रोहित राठी ने बताया कि नवजात को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 5:50 PM IST
एटा : जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. खेत की जुताई करा रहे एक किसान को मिट्टी में दबी नवजात बच्ची मिली. मासूम के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी और उसकी हालत गंभीर थी. यह दृश्य देखकर किसान दंपती घबरा गए. तत्काल बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. समय रहते मिले इलाज से बच्ची की हालत में सुधार हुआ. वहीं, किसान दंपती ने इस मासूम को अपनी बेटी मानकर उसका पालन-पोषण करने की इच्छा जताई है.
मामला विकासखंड अलीगंज के एक गांव का है. किसान जितेंद्र सिंह ने बताया कि उन्होंने अपने चाचा का खेत बटाई पर ले रखा है. शनिवार को खेत में गेहूं की बुवाई की तैयारी के लिए जुताई कराई जा रही थी. इस दौरान उनकी पत्नी भी खेत पर मौजूद थीं. तभी जुताई के दौरान उनकी नजर मिट्टी में दबी एक नवजात बच्ची पर पड़ी. बच्ची को देखकर दोनों के होश उड़ गए. मासूम पूरी तरह मिट्टी से सनी हुई थी और उसके मुंह में भी मिट्टी भरी हुई थी.
किसान के परिवार में पहले से छह बेटे हैं. बेटी की चाह रखने वाले दंपती के लिए खेत में मिली यह मासूम किसी अनमोल सौगात से कम नहीं है. उन्होंने बच्ची को अपनी लाडली मानकर उसकी देखभाल और पालन-पोषण करने का संकल्प लिया है. मिट्टी में दबी मिली बच्ची को नया जीवन देने के साथ उसे अपनाने के दंपती के फैसले की क्षेत्र में चर्चा हो रही है.
थानाध्यक्ष रोहित राठी ने बताया कि नवजात बच्ची के मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी. इसके बाद उसे प्राथमिक उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अलीगंज में भर्ती कराया गया. चाइल्ड केयर यूनिट को भी मामले की सूचना भेज दी गई है. मासूम को मिट्टी से निकालकर अस्पताल पहुंचाने वाले दंपती की तत्परता ने उसे नया जीवन दिया है.
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