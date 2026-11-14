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एटा में खेत की मिट्टी में दबी मिली नवजात; खेत जुताई के दौरान पड़ी नजर, किसान दंपती ने बचाई जान

अस्पताल में भर्ती नवजात ( Photo credit: ETV Bharat )

एटा : जिले में इंसानियत को झकझोर देने वाला एक मामला सामने आया है. खेत की जुताई करा रहे एक किसान को मिट्टी में दबी नवजात बच्ची मिली. मासूम के मुंह में मिट्टी भरी हुई थी और उसकी हालत गंभीर थी. यह दृश्य देखकर किसान दंपती घबरा गए. तत्काल बच्ची को मिट्टी से बाहर निकाला और उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे. समय रहते मिले इलाज से बच्ची की हालत में सुधार हुआ. वहीं, किसान दंपती ने इस मासूम को अपनी बेटी मानकर उसका पालन-पोषण करने की इच्छा जताई है.