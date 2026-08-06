मौत के मुंह से जिंदगी की जीत: चमोली में उफनते गधेरे के पास जीवित मिला नवजात, रोने की आवाज सुन हुआ रेस्क्यू
आसमान से बरस रही आफत के बीच चमोली के दशोली विकासखंड में उफनते नाले के पास एक नवजात जीवित अवस्था में मिला है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : August 6, 2026 at 3:39 PM IST
गोपेश्वर: उत्तराखंड के चमोली मे चारों तरफ बारिश और भूस्खलन की खबरों की बीच एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. आसमानी आफत के बीच एक नवजात बच्चा उफनते नाले के पास मिला है. जानकारी मिलते ही प्रशासन ने उसका रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया, जहां अब डॉक्टरों की देखरेख में फिलहाल वह स्वस्थ है. घटना चमोली जिले के दशोली विकासखंड की है.
6 अगस्त गुरुवार सुबह ग्राम पंचायत रागतोली के समीप गधेरे में ग्रामीणों को एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में मिला. सूचना पर पहुंची पुलिस ने नवजात को तत्काल जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया. फिलहाल बच्चे की हालत सामान्य है.
चमोली पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार ने बताया, गुरुवार सुबह स्थानीय ग्रामीणों ने रागतोली गांव के पास गधेरे में नवजात के रोने की आवाज सुनी. मौके पर पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक नवजात शिशु लावारिस हालत में पड़ा हुआ है. इसके बाद ग्रामीणों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात को सुरक्षित जिला चिकित्सालय पहुंचाया.
घटना की सूचना फैलते ही क्षेत्र में लोगों की भीड़ जुट गई. ग्रामीणों का कहना है कि प्रथम दृष्टया आशंका है कि नवजात को सुबह के समय ही कोई वहां छोड़कर गया होगा. घटना को लेकर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं भी हो रही हैं. हालांकि पुलिस ने किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस मामले की हर पहलू से जांच कर रही है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को वहां कौन छोड़कर गया? पुलिस आसपास के क्षेत्रों में भी जानकारी जुटा रही है.
रागतोली गधेरे के पास एक नवजात शिशु मिला है. उसे तत्काल उपचार के लिए जिला चिकित्सालय गोपेश्वर भेजा गया है. मामले में आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है.
- सुरजीत सिंह पंवार, पुलिस अधीक्षक -
वहीं, बच्चे का पहले इलाज के लिए गोपेश्वर जिला चिकित्सालय लाया गया था. डॉक्टर का कहना है कि बच्चा बेबी बॉय है. उसको हाइपोथर्मिया हो गया था. फिलहाल बच्चे को श्रीनगर रेफर किया गया है.
गधेरे में मिला नवजात बेबी बॉय है. बच्चे को हाइपोथर्मिया (शरीर का तापमान सामान्य से कम होने) की समस्या थी. प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए नवजात को श्रीनगर अस्पताल रेफर किया गया है. फिलहाल नवजात की स्थिति स्थिर है.
-डॉ. अनुराग धानिक, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, गोपेश्वर जिला चिकित्सालय-
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