सात दिन के नवजात की मौत, देखभाल के लिए अस्पताल आई मौसी भी अचानक गायब

अरावली विहार थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि मृत नवजात के रिश्तेदार महेन्द्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि पिछले 27 अक्टूबर को नवजात का जन्म जनाना अस्पताल में हुआ था. नवजात के पिता कैलाश ने मिठाई बांटी थी, लेकिन जन्म के कुछ ही दिनों बाद नवजात की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके चलते उसे शिशु वार्ड में भर्ती कराया गया. बच्चे की देखभाल के लिए उसकी मौसी अस्पताल में रुकी हुई थी.

अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित जनाना अस्पताल में सात दिन के नवजात शिशु की मौत के बाद उसकी मौसी बिना किसी को बताए अस्पताल से गायब हो गई. मृत नवजात के परिजनों का जब कोई पता नहीं चला, तो अस्पताल के डॉक्टरों ने तलाश करके कई घंटे बाद परिजनों को इस घटना की जानकारी दी. नवजात के परिजनों ने पुलिस को उसकी मौसी के गायब होने की सूचना दी. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है.

2 नवंबर शाम को नवजात की हालत गंभीर हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. उस समय नवजात की मौसी वहीं मौजूद थी, लेकिन उसकी मौत के बाद वह किसी को बताए बिना ही अस्पताल से गायब हो गई. अस्पताल प्रशासन ने परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की, तो शाम को पता चला कि मृतक का परिवार अरावली विहार थाना क्षेत्र के नयाबास इलाके में एक किराए के मकान में रहता है और मूल रूप से बिहार का है. परिवार के सदस्य अलवर में मजदूरी करके अपना गुजर-बसर करते हैं. इसके बाद डॉक्टरों ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दी, जैसे ही परिवार वालों को नवजात की मौत और मौसी के गायब होने की खबर मिली, वे तुरंत अस्पताल पहुंचे. बाद में, परिजनों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने बच्चे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराई.

पिता गया था काम पर: नवजात के पिता कैलाश ने बताया कि वह उस समय काम पर गया हुआ था. देर शाम को ही उसे घटना की जानकारी मिली. अरावली विहार थाने के एएसआई शंकर लाल ने बताया कि नवजात की मौत की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात के पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई. उन्होंने बताया कि मौसी के अचानक गायब होने का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है. मामले में जांच जारी है और पुलिस मौसी की तलाश कर रही है.