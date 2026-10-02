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सुल्तानपुर में प्रसव के बाद नवजात की मौत, भीड़ ने डॉक्टर को पीटा, 11 महीने पहले अस्पताल को किया गया था सील

सुल्तानपुर : चांदा कस्बे में संचालित आयुषी पॉली क्लीनिक में सिजेरियन ऑपरेशन के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया है. महिला की हालत भी गंभीर बताई जा रही है. परिजनों ने अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया. स्थिति बिगड़ने पर पुलिस मौके पर पहुंची. गुस्साई भीड़ ने डॉक्टर को पकड़कर पीट दिया.

अस्पताल के डॉक्टर ने डायल-112 पर पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने डॉक्टर को अपने वाहन से ले जाने का प्रयास किया, लेकिन भीड़ डॉक्टर की पिटाई कर दी. मामला बढ़ता देख स्थानीय पुलिस ने उच्चाधिकारियों को सूचना दी. इसके बाद सीओ लंभुआ ऋतिक कपूर कई थानों की पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया. गंभीर हालत में महिला को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भेजा गया.

चांदा थाना क्षेत्र के पीपी कमैचा (केवटन) गांव निवासी रामजीत निषाद की पत्नी अंजली निषाद (27) को शुक्रवार सुबह करीब छह बजे प्रसव पीड़ा होने पर आयुषी क्लीनिक में भर्ती कराया गया था. आरोप है कि दोपहर करीब तीन बजे डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया. ऑपरेशन के बाद नवजात के मृत पैदा होने की जानकारी परिजनों को हुई तो वे आक्रोशित हो गए और अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया.

11 माह पहले सील हुआ था क्लीनिक : आयुषी पॉली क्लीनिक को लेकर इससे पहले भी स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई सामने आ चुकी है. गत वर्ष 30 अक्टूबर को एसीएमओ के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहां छापेमारी की थी. टीम को मौके पर चिकित्सक नहीं मिले थे, जबकि कुछ मरीज भर्ती पाए गए थे. मौजूद स्टाफ ऑपरेशन करने वाले चिकित्सक के संबंध में स्पष्ट जानकारी नहीं दे सका था. अस्पताल से संबंधित अभिलेख भी टीम को नहीं मिले थे.

इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक को सील कर दिया था. मामले में सीएचसी अधीक्षक आरसी यादव की तहरीर पर एक नवंबर को अस्पताल संचालक डॉ. डीके यादव और डॉ. रंजना यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था. अब सवाल यह उठ रहा है कि जब स्वास्थ्य विभाग ने पूर्व में कार्रवाई कर क्लीनिक को सील किया था और मुकदमा भी दर्ज कराया गया था, तो बाद में यह संस्थान दोबारा किसकी अनुमति अथवा निगरानी में संचालित होने लगा? इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग का आधिकारिक पक्ष अभी सामने नहीं आया है.

संचालकों की डिग्री पर भी उठे सवाल : क्लीनिक पर लगे बोर्ड में संचालक डॉ. डीके यादव और डॉ. रंजना यादव की योग्यता बीएएमएस दर्शाई गई है. बोर्ड पर डॉ. रंजना यादव को स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ तथा डॉ. डीके यादव को बीपी, शुगर, थायराइड और अर्थराइटिस का विशेषज्ञ बताया गया है. ऐसे में सिजेरियन ऑपरेशन और प्रसूति सेवाओं को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

जांच के आदेश, रिपोर्ट का इंतजार : सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने एसीएमओ एसी सरोज और चिकित्सा अधीक्षक को मौके पर भेजकर जांच रिपोर्ट तलब की है. एसीएमओ डॉ. सरोज ने बताया कि प्रथम दृष्टया लापरवाही का मामला सामने आया है और कोई वैद्य दस्तावेज भी नहीं मिला है. नर्सिंग होम को फिर से सील कर दिया गया है और आगे की कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को बता दिया गया है. पुलिस उपाधीक्षक लंभुआ ऋत्विक कपूर ने बताया कि परिजनों की तहरीर लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

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