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बरेली में प्रसव के बाद नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप

बरेली : सिरौली नगर में अलीगंज रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया है. नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली.

सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है. उन्होंने कहा कि सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजकर मामले की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी. जांच में यदि किसी प्रकार की कमी या चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.





उन्होंने कहा कि फिलहाल नवजात की मौत की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. जांच में अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपचार प्रक्रिया और उपलब्ध चिकित्सकीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी. जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.







परिजनों के मुताबिक, सिरौली नगर में अलीगंज रोड स्थित एक निजी अस्पताल में महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया. ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई. परिजनों के मुताबिक, हालत गंभीर होने पर बच्चे को रेफर करने की बात कही गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई.