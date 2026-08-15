बरेली में प्रसव के बाद नवजात की मौत, परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का लगाया आरोप
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम को भेजकर मामले की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 11:15 PM IST
बरेली : सिरौली नगर में अलीगंज रोड स्थित एक निजी अस्पताल में प्रसव के बाद नवजात की मौत का मामला सामने आया है. नवजात की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों से जानकारी ली.
सीएमओ डॉ. विश्राम सिंह ने बताया कि घटना संज्ञान में आई है. उन्होंने कहा कि सुबह स्वास्थ्य विभाग की टीम को मौके पर भेजकर मामले की पूरी जानकारी जुटाई जाएगी. जांच में यदि किसी प्रकार की कमी या चिकित्सकीय लापरवाही सामने आती है तो नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी.
उन्होंने कहा कि फिलहाल नवजात की मौत की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी. जांच में अस्पताल की व्यवस्थाओं, उपचार प्रक्रिया और उपलब्ध चिकित्सकीय रिकॉर्ड की भी पड़ताल की जाएगी. जांच के निष्कर्ष के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी.
परिजनों के मुताबिक, सिरौली नगर में अलीगंज रोड स्थित एक निजी अस्पताल में महिला को प्रसव पीड़ा होने पर एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक ने उन्हें पूरी जानकारी दिए बिना गर्भवती महिला का ऑपरेशन कर दिया. ऑपरेशन के बाद नवजात की हालत बिगड़ गई. परिजनों के मुताबिक, हालत गंभीर होने पर बच्चे को रेफर करने की बात कही गई, लेकिन तब तक उसकी मौत हो गई.
नवजात की मौत के बाद परिजनों का आक्रोश बढ़ गया. उन्होंने अस्पताल के चिकित्सक और स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की. परिजनों का आरोप है कि घटना के बाद अस्पताल का स्टाफ वहां से चला गया. सूचना पर थाना सिरौली पुलिस मौके पर पहुंची. प्रशासन के अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर परिजनों से बातचीत की और मामले की जानकारी ली.
सिरौली थाना प्रभारी रोहित कुमार ने बताया कि मामले में थाने पर शिकायत परिजनों द्वारा की गई है. अस्पताल में हंगामा होने की बात गलत है. फिलहाल उनकी तरफ से सीएमओ बरेली को एक पत्र लिखा गया, जिसमें घटना के बारे में बताया गया है. सीएमओ की टीम की जांच में जो तथ्य आयेंगे उसके मुताबिक आगे की कार्रवाई की जाएगी. यह मामला प्रीमैच्योर नवजात की मौत से भी जुड़ा है.
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