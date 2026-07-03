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वेंटिलेटर की कमी ने ली नवजात की जान! हिसार से रोहतक तक भटकते रहे परिजन, इंतजार में बुझ गई नवजात की सांसें

हिसार में वेंटिलेटर नहीं मिलने से नवजात की मौत हो गई. परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की.

Ventilator shortage Hisar
वेंटिलेटर की कमी ने ली नवजात की जान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 3, 2026 at 11:29 AM IST

3 Min Read
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हिसार: हिसार के नागरिक अस्पताल में जन्मे एक नवजात की वेंटिलेटर सुविधा समय पर नहीं मिलने के कारण मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि बच्चे को जन्म के एक घंटे बाद ही सांस लेने में उसे दिक्कत होने लगी थी, लेकिन अस्पताल में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था. इसके बाद उसे रोहतक पीजीआई रेफर किया गया, वहां भी वेंटिलेटर नहीं मिला. आखिरकार निजी अस्पताल ले जाते समय नवजात ने दम तोड़ दिया. वहीं, नवजात की मौत के बादपरिजनों में भारी आक्रेश है. परिजन आज डीसी के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे.

जन्म के तुरंत बाद बिगड़ी नवजात की हालत: नवजात के परिजनों के मुताबिक महावीर कॉलोनी निवासी पूजा ने हिसार के नागरिक अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया. जन्म के करीब एक घंटे बाद नवजात को सांस लेने में गंभीर परेशानी होने लगी. चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, लेकिन वहां भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं होने से समय पर उपचार शुरू नहीं हो सका.

हिसार से रोहतक तक भटकते रहे परिजन (ETV Bharat)

परिजनों ने लगाए लापरवाही के आरोप: मृत नवजात के पिता राकेश, बुआ ज्ञानो देवी और चाचा सुजीत ने स्वास्थ्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं. मृत नवजात की बुआ ज्ञानो देवी ने कहा कि, "हिसार में वेंटिलेटर नहीं था, इसलिए बच्चे को रोहतक भेजा गया, लेकिन वहां भी वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं मिला. बिना पुष्टि किए रेफर कर दिया गया. निजी अस्पताल लेकर जा रहे थे, तभी रास्ते में बच्चे ने दम तोड़ दिया." वहीं, मृत नवजात के चाचा सुजीत ने कहा कि, "यदि समय पर वेंटिलेटर मिल जाता तो बच्चे की जान बच सकती थी."

अस्पताल प्रशासन ने दी सफाई: मामले में नागरिक अस्पताल की पीएमओ डॉ. रीमा जैन ने कहा कि, "अस्पताल के एनआईसीयू में केवल एक वेंटिलेटर है, जिस पर पहले से एक अन्य नवजात का इलाज चल रहा था. अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी संपर्क किया गया, लेकिन वहां भी वेंटिलेटर खाली नहीं था. इसके बाद बच्चे को रोहतक पीजीआई रेफर किया गया. वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य निदेशालय को पहले ही पत्र भेजा जा चुका है."

जांच के आदेश, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल: घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं. सीएमओ ने बताया कि, "मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है. दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी." वहीं, परिजनों ने पुलिस में शिकायत देकर जिम्मेदार अधिकारियों और चिकित्सकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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