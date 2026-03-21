ETV Bharat / state

हमीदिया अस्पताल में फिर डेथ क्लियरेंस को लेकर विवाद, मृत घोषित नवजात में हलचल से मचा हड़कंप

राजधानी के अस्पताल में एक सप्ताह में दूसरी घटना, ऐसे मामले को लेकर हमीदिया अस्पताल में हो रहे ईलाज की गुणवत्ता पर भी उठ रहे हैं सवाल.

Hamidia Hospital row
हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी डिलीवरी के बाद मचा विवाद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के हमीदिया अस्पताल में नवजात को मृत घोषित किए जाने के बाद उसमें हरकत दिखने के दावे ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. एक सप्ताह के भीतर ऐसा दूसरा मामला सामने आने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों की चिंता बढ़ गई है. ऐसे मामले को लेकर परिजन तो आक्रोशित ही हैं, साथ ही हमीदिया अस्पताल में हो रहे ईलाज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं.

इमरजेंसी डिलीवरी के बाद बढ़ा विवाद

बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे गंभीर हालत में एक 6 माह की गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया. स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने तुरंत लेबर रूम में इमरजेंसी डिलीवरी कराई और नवजात को मृत घोषित कर दिया. लेकिन कुछ देर बाद बच्चे में हलचल जैसी स्थिति नजर आने का दावा परिजनों ने किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को स्पष्ट करने के लिए पोस्टमॉर्टम कराने का सुझाव दिया था, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया. इसके चलते स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है.

देर रात तक होता रहा हंगामा, पुलिस भी पहुंची

इस घटना के बाद परिजन आक्रोशित हो गए और अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया. स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल प्रबंधन को पुलिस बुलानी पड़ी. कोहेफिजा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और समझाइश के बाद मामला शांत कराया. बता दें कि तीन दिन पहले भी एक नवजात बच्ची को मृत घोषित कर डेथ सर्टिफिकेट जारी किया गया था. बाद में परिजनों ने बच्ची में सांस चलने का दावा किया और उसका वीडियो भी सामने आया था.

मां की जान बचाने के लिए कराई इमरजेंसी डिलीवरी

अस्पताल प्रशासन का कहना है कि यह अति प्री मेच्योर श्रेणी का मामला था, जिसमें शिशु का विकास पूरी तरह नहीं हो पाता. ऐसे मामलों में हार्टबीट का पता लगाना मुश्किल होता है और कई बार जन्म के बाद शरीर में हलचल दिखाई देती है, जिसे जीवित होने के रूप में समझ लिया जाता है.

हमीदिया के सीनियर डाक्टरों के अनुसार यदि उस समय डिलीवरी नहीं कराई जाती तो मां की जान को गंभीर खतरा हो सकता था. इसलिए तत्काल निर्णय लेते हुए प्रसव कराया गया. नवजात के फेफड़े पूरी तरह विकसित नहीं थे, जिससे उसके जीवित रहने की संभावना बेहद कम थी.

TAGGED:

BHOPAL NEWS
HAMIDIA HOSPITAL ROW
DEATH CLEARANCE CONTROVERSY HAMIDIA
NEWBORN DECLARED DEAD HAMIDIA
HAMIDIA HOSPITAL BHOPAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.