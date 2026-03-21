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हमीदिया अस्पताल में फिर डेथ क्लियरेंस को लेकर विवाद, मृत घोषित नवजात में हलचल से मचा हड़कंप

हमीदिया अस्पताल में इमरजेंसी डिलीवरी के बाद मचा विवाद ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के हमीदिया अस्पताल में नवजात को मृत घोषित किए जाने के बाद उसमें हरकत दिखने के दावे ने एक बार फिर अस्पताल प्रबंधन को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. एक सप्ताह के भीतर ऐसा दूसरा मामला सामने आने के बाद अस्पताल में भर्ती मरीजों की चिंता बढ़ गई है. ऐसे मामले को लेकर परिजन तो आक्रोशित ही हैं, साथ ही हमीदिया अस्पताल में हो रहे ईलाज की गुणवत्ता पर भी सवाल उठ रहे हैं. इमरजेंसी डिलीवरी के बाद बढ़ा विवाद बता दें कि शुक्रवार दोपहर करीब 4 बजे गंभीर हालत में एक 6 माह की गर्भवती महिला को अस्पताल लाया गया. स्थिति नाजुक होने पर डॉक्टरों ने तुरंत लेबर रूम में इमरजेंसी डिलीवरी कराई और नवजात को मृत घोषित कर दिया. लेकिन कुछ देर बाद बच्चे में हलचल जैसी स्थिति नजर आने का दावा परिजनों ने किया, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. अस्पताल प्रबंधन ने इस मामले को स्पष्ट करने के लिए पोस्टमॉर्टम कराने का सुझाव दिया था, लेकिन परिजनों ने इससे इनकार कर दिया. इसके चलते स्थिति पूरी तरह साफ नहीं हो सकी है. देर रात तक होता रहा हंगामा, पुलिस भी पहुंची