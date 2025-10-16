ETV Bharat / state

भरतपुर में झाड़ियों में मिला लहूलुहान नवजात, अस्पताल में इलाज जारी

भरतपुर: जिले में गुरुवार को मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक नवजात बालक को किसी ने जन्म के कुछ ही घंटे बाद झाड़ियों में फेंक दिया. बच्चा लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. पास से गुजर रहे भीम सिंह को जब रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, तो वह झाड़ियों की ओर गया. वहां उसने देखा कि नवजात खून से लथपथ पड़ा है और उसके हाथ-पैरों पर गहरे घाव हैं. उसने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को जनाना अस्पताल पहुंचाया.

डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज: जनाना अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. हिमांशु गोयल ने बताया कि नवजात की हालत बेहद नाजुक है. उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं और खून बहने से उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है और उसे बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.