भरतपुर में झाड़ियों में मिला लहूलुहान नवजात, अस्पताल में इलाज जारी
बच्चे को जन्म के कुछ घंटे बाद फेंका गया था. जंगली जानवरों ने उसे नोचा, जिससे उसके शरीर पर गहरे जख्म हैं.
Published : October 16, 2025 at 3:05 PM IST
भरतपुर: जिले में गुरुवार को मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई. यहां एक नवजात बालक को किसी ने जन्म के कुछ ही घंटे बाद झाड़ियों में फेंक दिया. बच्चा लहूलुहान हालत में पड़ा मिला. पास से गुजर रहे भीम सिंह को जब रोने की हल्की आवाज सुनाई दी, तो वह झाड़ियों की ओर गया. वहां उसने देखा कि नवजात खून से लथपथ पड़ा है और उसके हाथ-पैरों पर गहरे घाव हैं. उसने तुरंत स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को जनाना अस्पताल पहुंचाया.
डॉक्टरों की टीम कर रही इलाज: जनाना अस्पताल के शिशु रोग विभागाध्यक्ष डॉ. हिमांशु गोयल ने बताया कि नवजात की हालत बेहद नाजुक है. उसके शरीर पर कई जगह गहरे घाव हैं और खून बहने से उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है और उसे बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.
इसे भी पढ़ें- अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर शर्मनाक कृत्य: नाले के पास मिला नवजात का शव
बाल कल्याण समिति ने संभाली जिम्मेदारी: बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने बताया कि घटना गुरुवार सुबह करीब 11 बजे की है. सूचना मिलते ही समिति की टीम अस्पताल पहुंची. राजाराम ने कहा कि बच्चा पूरी तरह नवजात है और संभवतः जन्म के कुछ ही घंटे बाद उसे फेंका गया. जंगली जानवरों ने उसे नोचकर घायल कर दिया. फिलहाल समिति की ओर से बच्चे की देखभाल और सुरक्षा के सभी इंतजाम किए जा रहे हैं. मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है.