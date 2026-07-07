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झालावाड़: 5 दिनों के लावारिस नवजात को मिला समिति का आश्रय, पहले ढूंढेंगे माता पिता, नहीं मिले तो गोद देंगे

नवजात बालक के जैविक माता—पिता साठ दिन के भीतर बाल कल्याण समिति के समक्ष अपना दावा पेश कर सकते हैं.

Newborn found abandoned in Jhalawar
नवजात को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करता अस्पताल स्टाफ (ETV Bharat Jhalawar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 3:12 PM IST

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झालावाड़: जिले के मनोहरथाना कस्बे के टनटोकरी बालाजी मार्ग पर पांच दिन पहले लावारिस अवस्था में मिले नवजात बालक को मंगलवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने अपने सरंक्षण में ले लिया. बाद में समिति ने बालक को राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेश दिलाया. अब पहले नवजात के जैविक माता-पिता की खोज की जाएगी. वे नहीं मिले तो नवजात को गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी.

समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा ने बताया कि टनटोकरी बालाजी मार्ग पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नवजात को छोड़ दिया गया था. पुलिस को सूचना मिलने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार और देखभाल की जा रही थी. इसकी सूचना पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा, सदस्य गजेंद्र सेन तथा समिति की टीम जनाना अस्पताल पहुंची. यहां उप अधीक्षक डॉ. राधेश्याम बेरवा की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन ने नवजात को समिति के सुपुर्द किया.

शिवराज सिंह , बाल कल्याण समिति अध्यक्ष (ETV Bharat Jhalawa)

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उन्होंने बताया कि 60 दिनों बाद निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी होने तथा बालक को 'लीगली फ्री फॉर अडॉप्शन' घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय दत्तक ग्रहण प्राधिकरण (सीएआरए) के नियमों के अनुसार उसे योग्य दंपती को गोद दिया जाएगा. समिति के सदस्य सेन ने बताया कि नवजात पूरी तरह स्वस्थ है. उसकी नियमित स्वास्थ्य जांच कराई जाएगी तथा एजेंसी में उसके पोषण, देखभाल और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा. इस दौरान शिशु गृह के कोऑर्डिनेटर दीपक गौतम, मेल नर्स शारिक बेग, एनआईसीयू प्रभारी परमेश्वर गुप्ता, ड्यूटी डॉक्टर सहित अस्पताल का समस्त स्टाफ मौजूद रहा. अस्पताल प्रशासन और बाल कल्याण समिति ने नवजात के सुरक्षित भविष्य के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने का भरोसा दिलाया.

60 दिनों के भीतर अभिभावक कर सकते हैं दावा: बाल कल्याण समिति के सदस्य सेन ने बताया कि कानूनी प्रक्रिया के तहत अज्ञात बालक का जल्द ही नामकरण किया जाएगा. वहीं 60 दिनों के भीतर बालक के अभिभावकों की खोज की जाएगी. उन्होंने बताया कि 60 दिनों के बाद नवजात पर किसी का दावा न होने पर उसकी जानकारी कारा पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी. इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत नवजात को माता-पिता मिल पाएंगे.

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