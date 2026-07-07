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झालावाड़: 5 दिनों के लावारिस नवजात को मिला समिति का आश्रय, पहले ढूंढेंगे माता पिता, नहीं मिले तो गोद देंगे

नवजात को बाल कल्याण समिति को सुपुर्द करता अस्पताल स्टाफ ( ETV Bharat Jhalawar )

झालावाड़: जिले के मनोहरथाना कस्बे के टनटोकरी बालाजी मार्ग पर पांच दिन पहले लावारिस अवस्था में मिले नवजात बालक को मंगलवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) ने अपने सरंक्षण में ले लिया. बाद में समिति ने बालक को राजकीय विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण एजेंसी में प्रवेश दिलाया. अब पहले नवजात के जैविक माता-पिता की खोज की जाएगी. वे नहीं मिले तो नवजात को गोद देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी. समिति अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा ने बताया कि टनटोकरी बालाजी मार्ग पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा नवजात को छोड़ दिया गया था. पुलिस को सूचना मिलने पर उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उसका उपचार और देखभाल की जा रही थी. इसकी सूचना पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह हाड़ा, सदस्य गजेंद्र सेन तथा समिति की टीम जनाना अस्पताल पहुंची. यहां उप अधीक्षक डॉ. राधेश्याम बेरवा की मौजूदगी में अस्पताल प्रशासन ने नवजात को समिति के सुपुर्द किया. शिवराज सिंह , बाल कल्याण समिति अध्यक्ष (ETV Bharat Jhalawa)