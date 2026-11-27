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बिहार में पेट के बाहर आंतों के साथ जन्मा नवजात, जानें क्या है यह दुर्लभ 'गैस्ट्रोस्किसिस' बीमारी

मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के मातृ शिशु सदन (एमसीएच) में गुरुवार को एक दुर्लभ जन्मजात विकृति से पीड़ित नवजात का जन्म हुआ. जन्म के समय शिशु की आंतें पेट की दीवार से बाहर निकली हुई थी. बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा और सर्जरी के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) रेफर कर दिया है.

सामान्य प्रसव से हुआ बच्चे का जन्म

मिठनपुरा थाना क्षेत्र के आजाद रोड, रमना निवासी मो. तन्नु की पत्नी गुलबर्ना खातून को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की चिकित्सक डॉ. प्रेरणा सिंह की देखरेख में महिला का सामान्य प्रसव कराया गया. प्रसव के तुरंत बाद जब चिकित्सकों ने नवजात की जांच की, तो पेट के बाहर आंतों को देखकर वे सतर्क हो गए.