बिहार में पेट के बाहर आंतों के साथ जन्मा नवजात, जानें क्या है यह दुर्लभ 'गैस्ट्रोस्किसिस' बीमारी
Newborn Gastroschisis Case In Muzaffarpur : मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में 'गैस्ट्रोस्किसिस' पीड़ित नवजात का जन्म हुआ, जानें क्या है गैस्ट्रोस्किसिस? रिपोर्ट- विवेक कुमार
Published : November 27, 2026 at 10:34 AM IST
मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के मातृ शिशु सदन (एमसीएच) में गुरुवार को एक दुर्लभ जन्मजात विकृति से पीड़ित नवजात का जन्म हुआ. जन्म के समय शिशु की आंतें पेट की दीवार से बाहर निकली हुई थी. बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर चिकित्सा और सर्जरी के लिए श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (SKMCH) रेफर कर दिया है.
सामान्य प्रसव से हुआ बच्चे का जन्म
मिठनपुरा थाना क्षेत्र के आजाद रोड, रमना निवासी मो. तन्नु की पत्नी गुलबर्ना खातून को प्रसव पीड़ा होने पर गुरुवार को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया था. अस्पताल की चिकित्सक डॉ. प्रेरणा सिंह की देखरेख में महिला का सामान्य प्रसव कराया गया. प्रसव के तुरंत बाद जब चिकित्सकों ने नवजात की जांच की, तो पेट के बाहर आंतों को देखकर वे सतर्क हो गए.
गंभीर स्थिति देख तुरंत किया गया रेफर
नवजात की विस्तृत जांच करने पर डॉक्टरों ने पाया कि वह 'गैस्ट्रोस्किसिस' नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है. शिशु के शरीर के महत्वपूर्ण अंग बाहर होने के कारण संक्रमण और अन्य जटिलताओं का खतरा बना हुआ था. बच्चे की जान बचाने और तत्काल पीडियाट्रिक सर्जिकल देखभाल सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों ने बिना देरी किए उसे SKMCH के एनआईसीयू (NICU) में भेजने का निर्णय लिया.
क्या है गैस्ट्रोस्किसिस बीमारी?
चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार, गैस्ट्रोस्किसिस एक जन्मजात दोष है, जिसमें शिशु के पेट की दीवार में एक छेद रह जाता है. यह छेद आमतौर पर नाभि (गर्भनाल) के दाईं ओर होता है, जिससे आंतें या कभी-कभी पेट व लिवर जैसे अन्य अंग शरीर के बाहर आ जाते हैं. यह 'ऑम्फालोसील' नामक स्थिति से अलग है, क्योंकि इसमें बाहर निकले अंगों के ऊपर किसी भी प्रकार की सुरक्षात्मक झिल्ली या थैली का आवरण नहीं होता.
क्यों उत्पन्न होती है यह स्थिति?
यह विकृति गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के विकास के दौरान पेट की दीवार के ठीक से बंद न हो पाने के कारण होती है. सिविल सर्जन सुधीर कुमार ने बताया कि गर्भधारण के समय मां की बहुत कम उम्र होना या गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान जैसी आदतें इस समस्या के जोखिम को बढ़ा सकती हैं. गर्भ में रहने के दौरान एमनियोटिक द्रव के सीधे संपर्क में आने से बाहर निकली आंतों में सूजन या जलन भी पैदा हो सकती है.
"गर्भावस्था के शुरुआती हफ्तों में भ्रूण के विकास के दौरान जब पेट की दीवार ठीक से बंद नहीं हो पाती, तब यह स्थिति बनती है. बाहर निकली आंतें गर्भ में एमनियोटिक द्रव के संपर्क में आने से सूज सकती हैं या उनमें जलन हो सकती है. कभी-कभी पेट या लिवर भी बाहर आ सकता है."-सुधीर कुमार, सिविल सर्जन
कैसे होती है पहचान और उपचार?
आमतौर पर इस बीमारी का पता गर्भावस्था के दौरान कराए जाने वाले नियमित अल्ट्रासाउंड या 'एनॉमली स्कैन' के माध्यम से चल जाता है. हालांकि, जन्म के बाद इसका एकमात्र प्रभावी इलाज सर्जरी है. ऑपरेशन के जरिए चिकित्सक बाहर निकले अंगों को सावधानीपूर्वक वापस पेट के अंदर स्थापित करते हैं और पेट की दीवार के छेद को बंद कर देते हैं.
विशेषज्ञों की निगरानी में शिशु
फिलहाल नवजात को SKMCH के गहन चिकित्सा कक्ष (NICU) में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है. ऐसे मामलों में शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने, संक्रमण से बचाने और नसों के माध्यम से पोषण देने के लिए विशेष पीडियाट्रिक देखभाल की आवश्यकता होती है, जिसके बाद सर्जरी की प्रक्रिया पूरी की जाती है.
ये भी पढ़ें-
'चेहरा भयानक है..' विचित्र बच्ची को देख डरे नवजात के माता-पिता, गांव वालों ने कहा- 'एलियन है'
'डॉक्टर बोले थे एक जान बचा लेंगे.. फिर पेट चीरकर हाथ खड़े कर दिए..' मौत के बाद सासाराम में बवाल