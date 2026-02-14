ETV Bharat / state

रुद्रपुर में नाले के पास मिला नवजात का शव, पुलिस मामले की जांच में जुटी

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले से बड़ा मामला सामने आया है. यहां नवजात का शव नाले के पास मिला है.

rudrapur
कॉन्सेप्ट इमेज (IANS)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 14, 2026 at 10:37 PM IST

3 Min Read
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में नवजात शिशु का शव मिलने का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. स्थानीय लोगों ने तत्काल मामले की सूचना पुलिस को दी. शिशु के शव मिलने की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल की. पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति ने 112 पर कॉल किया था. कॉल करने वाले व्यक्ति ने बताया कि ट्रांजिट कैम्प थाना क्षेत्र की नारायण कॉलोनी में नाले के पास नवजात शिशु का शव पड़ा हुआ था. इस सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल की. इसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर हॉस्पिटल भिजवा दिया.

पुलिस ने मृतक नवजात का डीएनए सुरक्षित रखने के लिए जिला चिकित्सालय को पत्राचार किया है, ताकि आगे की जांच में किसी प्रकार की कठिनाई न हो. पुलिस अधिकारियों के अनुसार मृतक नवजात शिशु के संबंध में विस्तृत जांच जारी है. आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है और क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जाएगी, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को वहां कौन और किन परिस्थितियों में छोड़कर गया.

रुद्रपुर के ट्रांजिस्टर कैंप प्रभारी निरीक्षक मोहन चंद पांडे ने बताया कि पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मृत्यु के सही कारणों का पता चल सकेगा. उनका कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू पर जांच की जा रही है और दोषियों को जल्द चिन्हित कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

नाबालिग को भागने वाला युवक गिरफ्तार: रुद्रपुर के थाना ट्रांजिट कैम्प क्षेत्र में पुलिस ने त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर साथ ले जाने वाले युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने बताया कि 6 फरवरी को ट्रांजिट कैम्प थाने में एक व्यक्ति ने तहरीर दी थी. तहरीर में व्यक्ति ने बताया था कि उसका नाबालिग बेटी बिना बताए घर से कहीं चली गई है. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस द्वारा तत्काल नाबालिग की गुमशुदगी दर्ज कर उसकी बरामदगी के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया.

पुलिस तलाश में जुटी हुई थी कि इस बीच 13 फरवरी को किरोशी खुद ही घर पहुंच गई. पूछताछ में किरोशी ने बताया कि जिस व्यक्ति के साथ वो गई थी, वो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ कर भाग गया. जिसके बाद वह अपने घर पहुंची.

पुलिस की विवेचना के दौरान आरोपी का नाम कौशल पुत्र पप्पू दीवाकर प्रकाश में आया, जिसकी उम्र 21 वर्ष है. आरोपी मूल रूप से पीलीभीत उत्तर प्रदेश का निवासी है और वर्तमान में रुद्रपुर में ही रहता है. जिसे आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया.

सीओ सिटी प्रशांत कुमार ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम कार्रवाई की जा रही है. नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.

