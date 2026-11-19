सरकारी अस्पताल के महिला शौचालय के कमोड में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस
रांची में एक सरकारी अस्पताल के महिला शौचालय में नवजात का शव मिला है.
Published : November 19, 2026 at 10:31 PM IST
रांचीः जिला के बुंडू अनुमंडल अस्पताल के महिला शौचालय में गुरुवार को नवजात शिशु का शव मिलने का मामला सामने आया है. शौचालय के कमोड में शव मिलने की जानकारी अस्पताल कर्मियों के माध्यम से प्रबंधन तक पहुंची. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बुंडू थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.
महिला कर्मचारी की नवजात के शव पर पड़ी
गुरुवार को अस्पताल की एक महिला कर्मचारी महिला शौचालय गई थी. इसी दौरान उसकी नजर कमोड में पड़े नवजात शिशु के शव पर पड़ी. उसने तत्काल इसकी जानकारी अस्पताल के अन्य कर्मचारियों को दी. इसके बाद अस्पताल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति देखी और अस्पताल प्रबंधन को सूचित किया. शौचालय से दुर्गंध आने की बात भी सामने आई है.
पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शुरू की छानबीन
अस्पताल प्रबंधन से सूचना मिलने के बाद बुंडू थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस ने कमोड से नवजात का शव निकलवाकर अपने कब्जे में लिया. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि नवजात को अस्पताल के महिला शौचालय तक कौन लेकर आया था और उसे वहां किन परिस्थितियों में छोड़ा गया.
पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा गया शव
बुंडू थाना प्रभारी जयदीप टोप्पो ने बताया कि पुलिस को अस्पताल के महिला शौचालय के कमोड में नवजात शिशु का शव मिलने की सूचना मिली थी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच की. उन्होंने बताया कि नवजात लड़का था और शव देखने से लगभग एक से दो दिन पुराना प्रतीत हो रहा था. पुलिस ने शुक्रवार को शव पोस्टमार्टम के लिए रांची स्थित रिम्स भेज दिया जाएगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल सकेगा.
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
पुलिस अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच कर रही है. इसके माध्यम से घटना से जुड़े सुराग जुटाने और नवजात को अस्पताल परिसर में लाने वाले व्यक्ति की पहचान करने का प्रयास किया जा रहा है. फिलहाल नवजात को महिला शौचालय में छोड़े जाने की परिस्थितियां स्पष्ट नहीं हैं. पुलिस मामले के सभी संभावित पहलुओं पर छानबीन कर रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही घटना से जुड़ी पूरी स्थिति सामने आ सकेगी.
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