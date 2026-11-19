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सरकारी अस्पताल के महिला शौचालय के कमोड में मिला नवजात का शव, जांच में जुटी पुलिस

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

रांचीः जिला के बुंडू अनुमंडल अस्पताल के महिला शौचालय में गुरुवार को नवजात शिशु का शव मिलने का मामला सामने आया है. शौचालय के कमोड में शव मिलने की जानकारी अस्पताल कर्मियों के माध्यम से प्रबंधन तक पहुंची. इसके बाद अस्पताल प्रबंधन ने बुंडू थाना पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और मामले की जांच शुरू कर दी.

महिला कर्मचारी की नवजात के शव पर पड़ी