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हॉस्पिटल के टॉयलेट में मिला नवजात का शव, पुलिस जांच में जुटी, अब तक नहीं मिला सुराग

हॉस्पिटल टॉयलेट में मिला नवजात का शव ( Etv Bharat )

गौरेला पेंड्रा मरवाही : जीपीएम जिला अस्पताल में मिले नवजात के शव के बारे में अब तक पुलिस पता नहीं लगा सकी है. हैरानी की बात ये है कि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी से भी पुलिस को सुराग हाथ नहीं लगा है.गौरेला पुलिस पर अब इस मामले की गहनता से जांच में जुटी है कि नवजात को कौन छोड़कर गया था.





जिला अस्पताल की सुरक्षा पर सवाल

घटना ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. अस्पताल जैसे संवेदनशील स्थान में महिला शौचालय के भीतर नवजात का शव पहुंचना सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है. पुलिस ने मामले की जांच के दौरान अस्पताल परिसर में लगे CCTV फुटेज भी खंगाले, लेकिन फिलहाल पुलिस को ऐसा कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे नवजात को शौचालय तक पहुंचाने वाले व्यक्ति की पहचान हो सके.