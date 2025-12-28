ETV Bharat / state

SNMMCH अस्पताल में नवजात की चोरी, जांच के बहाने बच्चे को वार्ड से ले जाया गया था बाहर

अस्पताल परिसर में मौजूद पीड़ित व अन्य लोग ( Etv Bharat )