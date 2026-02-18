ETV Bharat / state

रोहिणी में हॉस्पिटल से नवजात बच्चा चोरी, मां से पहचान बढ़ाकर की चोरी, 12 घंटे में दो आरोपी गिरफ्तार

सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई और पूरे मामले की गंभीरता से ऑपरेशन मिलाप की जांच शुरू की गई. परिजनों के मुताबिक आरोपी महिला पिछले कुछ दिनों से बच्चे की मां के साथ दोस्ताना व्यवहार बनाकर उनके पास आना-जाना कर रही थी. उसने धीरे-धीरे परिवार का विश्वास जीत लिया. बताया गया कि देर रात जब परिवार गहरी नींद में था, तब महिला बच्चे को घुमाने के बहाने अपने साथ ले गई और फरार हो गई. सुबह जब माता-पिता की आंख खुली तो बच्चा गायब देखकर उनके होश उड़ गए और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बच्चों के गायब होने की घटनाओं का मामला और अफवाहों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है. रोहिणी नॉर्थ थाना क्षेत्र के अंबेडकर हॉस्पिटल से एक नवजात बच्चे की चोरी होने से हड़कंप मच गया. मंगलवार सुबह करीब 9 बजे पुलिस को कॉल मिली कि रात के समय एक महिला नवजात को लेकर फरार हो गई.

रोहिणी BSA हॉस्पिटल से नवजात बच्चा चोरी: मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कई टीमें बनाकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज, लोकल इन्फॉर्मेशन और तकनीकी सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी महिला तक पहुंचने में जुट गई. पुलिस के अनुसार, महिला शक से बचने के लिए बार-बार साधन बदलते हुए बच्चे को लेकर मेरठ हाईवे की ओर निकल गई थी. लेकिन पुलिस की सतर्कता और तेज कार्रवाई के चलते कुछ ही घंटों में आरोपी को दबोच लिया गया और नवजात को सुरक्षित बरामद कर लिया गया.

एडिशनल सीपी राजीव रंजन (ETV Bharat)

12 घंटे में आरोपी महिला गिरफ्तार: एडिशनल सीपी राजीव रंजन ने बताया कि मामले की सजगता को देखते हुए नॉर्थ रोहिणी पुलिस थाना ने टीम बनाई ओर इस जांच में जुट गए, जिसमें सर्विलांस टीम ओर टेक्निकल टर्म्स का उसे किया गया ओर उसके बाद पुलिस ने आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया.

इस पूरे ऑपरेशन को ऑपरेशन मिलाप के तहत अंजाम दिया गया, जिसके चलते एक मासूम को उसके माता-पिता से दोबारा मिलाया जा सका. दिल्ली पुलिस की इस त्वरित और सराहनीय कार्रवाई से न सिर्फ एक परिवार की खुशियां लौटीं, बल्कि यह भी साबित हुआ कि मुस्तैदी और सतर्कता से बड़े अपराधों को रोका जा सकता है. फिलहाल पुलिस आरोपी महिला से पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुटी है.

