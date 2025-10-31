ETV Bharat / state

चौथे प्रेमी के लिए बच्चा चोर बनी थी महिला, 27 घंटे पहले पैदा हुई बच्ची को किया था अगवा

पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी अमित सांघी ( Etv Bharat )

शिवपुरी : कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल से एक दिन की नवजात बच्ची चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बच्चा चोर महिला को गिरफ्तार करने के बाद शिवपुरी पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है, जिसमें महिला ने चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. महिला ने ये चोरी अपने चौथे प्रेमी के लिए की थी जो संभवत: बच्चों की तस्करी करता है. पुलिस के मुताबिक महिला पैसों के लालच में प्रेमी राहुल जाटव के कहने पर नवजात बच्ची चुराने शिवपुरी आई थी. गलत बस में बैठने के कारण वह महरौनी की बजाय सागर पहुंच गई. लेकिन पुलिस ने उस धर दबोचा बच्चा चोरी करने शिवपुरी आई थी महिला पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बामौरकलां निवासी दंपति की नवजात बेटी अचानक 29 अक्टूबर की सुबह अस्पताल से गायब हो गई. घटना की सूचना लगते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हो गई और महिला की पहचान शारदा आदिवासी के रूप में हुई. करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ और दिनारा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह चौहान ने कोतवाली टीम के साथ महिला का पीछा शुरू किया और पीछा करते-करते सागर तक जा पहुंचे. यहां महिला को फिल्मी स्टाइल में बस घेरकर पकड़ गया और नवजात बच्ची को सुरक्षित बचा लिया. चौथे प्रेमी के लिए बच्चा चोर बनी महिला (Etv Bharat) सागर से पुलिस आरोपी महिला को शिवपुरी ले आई, जहां पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकारा कि वह नवजात को चुराने ही शिवपुरी आई थी. इस दौरान महिला ने अपने प्रेम प्रसंग और चौथे प्रेमी की कहानी बताई, जिसके कहने पर उसने बच्चा चोरी किया.