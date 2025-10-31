ETV Bharat / state

चौथे प्रेमी के लिए बच्चा चोर बनी थी महिला, 27 घंटे पहले पैदा हुई बच्ची को किया था अगवा

सागर में जन्म के तुरंत बाद अगवा हुई नवजात के मामले में बड़ा खुलासा, आरोपी महिला के कई प्रेमी, चौथे प्रेमी के लिए बच्चा चुराया.

SHIVPURI MISSING NEWBORN BABY FOUND
पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी अमित सांघी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : October 31, 2025 at 6:52 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिवपुरी : कोतवाली क्षेत्र के जिला अस्पताल से एक दिन की नवजात बच्ची चोरी होने के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. बच्चा चोर महिला को गिरफ्तार करने के बाद शिवपुरी पुलिस ने कड़ी पूछताछ की है, जिसमें महिला ने चौकाने वाले खुलासे हुए हैं. महिला ने ये चोरी अपने चौथे प्रेमी के लिए की थी जो संभवत: बच्चों की तस्करी करता है. पुलिस के मुताबिक महिला पैसों के लालच में प्रेमी राहुल जाटव के कहने पर नवजात बच्ची चुराने शिवपुरी आई थी. गलत बस में बैठने के कारण वह महरौनी की बजाय सागर पहुंच गई. लेकिन पुलिस ने उस धर दबोचा

बच्चा चोरी करने शिवपुरी आई थी महिला

पिछोर विधानसभा क्षेत्र के बामौरकलां निवासी दंपति की नवजात बेटी अचानक 29 अक्टूबर की सुबह अस्पताल से गायब हो गई. घटना की सूचना लगते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हो गई और महिला की पहचान शारदा आदिवासी के रूप में हुई. करैरा एसडीओपी आयुष जाखड़ और दिनारा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह चौहान ने कोतवाली टीम के साथ महिला का पीछा शुरू किया और पीछा करते-करते सागर तक जा पहुंचे. यहां महिला को फिल्मी स्टाइल में बस घेरकर पकड़ गया और नवजात बच्ची को सुरक्षित बचा लिया.

Newborn baby stealer women SHIVPURI
चौथे प्रेमी के लिए बच्चा चोर बनी महिला (Etv Bharat)

सागर से पुलिस आरोपी महिला को शिवपुरी ले आई, जहां पुलिस पूछताछ में महिला ने स्वीकारा कि वह नवजात को चुराने ही शिवपुरी आई थी. इस दौरान महिला ने अपने प्रेम प्रसंग और चौथे प्रेमी की कहानी बताई, जिसके कहने पर उसने बच्चा चोरी किया.

चौथे प्रेमी के कहने पर नवजात बच्ची को किया अगवा

टीआई कृपाल सिंह राठौड़ ने बताया, '' 29 अक्टूबर को ही महिला की पहचान कर ली गई थी. आरोपी महिला का पहला पति हीरापुर तहसील कोलारस का है. पता चला कि पति को छोड़कर महिला का एक व्यक्ति से प्रेम प्रसंग चला. इसके बाद तीसरे प्रेमी के बाद वह चौथे प्रेमी राहुल जाटव के संग रहने लगी थी. महिला का कहना है कि उसने यहा राहुल के कहने पर ही किया है. ऐसे में पुलिस राहुल जाटव से पूछताछ कर जल्द आगे के खुलासे करेगी.''

Shivpuri Missing Newborn Baby Found
पीड़ित परिवार को वापस मिली बच्ची, डीआईजी ने जाना हाल (Etv Bharat)

यह भी पढ़ें- शिवपुरी अस्पताल से चोरी बच्चा सागर से बरामद, नवजात को चुराने वाली महिला चढ़ी पुलिस के हत्थे

आरोपी महिला के पकड़े जाने के बाद सागर से एंबुलेंस से बच्ची को जिला अस्पताल लाया गया. यहां डीआईजी अमित सांघी, एसपी अमन सिंह की मौजूदगी में बच्ची परिजनों को सुपुर्द की गई. फिर वार्ड में भर्ती मां रोशनी के हाथों में बच्ची दे दी गई. विरह की पीड़ा में रोशनी को तेज बुखार आ गया था, वहीं उसे वापस पाकर उसकी आंखों से आंसू छलक आए.

डीआईजी ने नाम रखा आध्या, बोले- ये बहादुर बच्ची है

वार्ड में भर्ती पीड़ित महिला अपनी बेटी को वापस पाकर बेहद खुश थी. इस दौरान एसपी अमनसिंह के साथ डीआईजी अमित सांघी भी महिला व परिजनों से मिलने पहुंचे. डीआईजी सांघी ने इस दौरान बच्ची को आध्या नाम दिया. डीआईजी बोले, ''आध्या का मतलब बहादुर, ये बहादुर बच्ची है.'' जन्म के 27 घंटे बाद ही अगवा होने के 36 घंटे बाद बच्ची की शिवपुरी में वापसी हुई है.

TAGGED:

SHIVPURI NEWS HINDI
SHIVPURI HUMAN TRAFFICKING
NEWBORN BABY STEALER WOMEN SHIVPURI
SHIVPURI BACHCHA CHOR
SHIVPURI MISSING NEWBORN BABY FOUND

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बेटी की खुशी के लिए पिता ने कबाड़ से बना दी मिनी बाइक, देखने को दूर-दूर भागे आ रहे लोग

शाजापुर जिले में साउथ अफ्रीका की टीम ने हेलीकॉप्टर की मदद से पकड़े 448 काले हिरण

4 साल से पेयजल सप्लाई का काम अधूरा, दूषित पानी से फैल रहा डायरिया, महिला की मौत

इंदौर में बनी शॉर्ट फिल्म 'द स्माइल आई वास वेटिंग फॉर' पर इंटरनेशनल अवार्ड की बारिश

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.