अवैध संबंध से जन्मे नवजात का किया सौदा; रामपुर में पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

अवैध संबंध से जन्मे नवजात का किया सौदा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

रामपुर: जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. एक व्यक्ति पर अपनी विधवा साली के साथ अवैध संबंध रखने और उससे पैदा नवजात बच्चे को बेचने का गंभीर आरोप लगा है. अजीम नगर थानाध्यक्ष कर्मपाल सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. महिला का आरोप है कि उसके पति का उसकी विधवा बहन के साथ अवैध संबंध है. तीन दिन पहले स्वार के एक अस्पताल में बेटे का जन्म हुआ, जिसे पति ने कहीं बेच दिया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालान किया है और मामले की जांच की जा रही है. क्या है पूरा मामला: शिकायत के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति का अपनी विधवा साली से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पत्नी द्वारा कई बार विरोध किए जाने के बावजूद उसने संबंध खत्म नहीं किया. कुछ समय बाद उसकी विधवा साली गर्भवती हो गई.