ETV Bharat / state

अवैध संबंध से जन्मे नवजात का किया सौदा; रामपुर में पत्नी ने पति के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

अजीम नगर थानाध्यक्ष कर्मपाल सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा थाने में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है.

अवैध संबंध से जन्मे नवजात का किया सौदा.
अवैध संबंध से जन्मे नवजात का किया सौदा. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 11, 2026 at 11:08 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रामपुर: जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला सनसनीखेज मामला सामने आया है. यह मामला अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है. एक व्यक्ति पर अपनी विधवा साली के साथ अवैध संबंध रखने और उससे पैदा नवजात बच्चे को बेचने का गंभीर आरोप लगा है.

अजीम नगर थानाध्यक्ष कर्मपाल सिंह ने बताया कि एक महिला द्वारा थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. महिला का आरोप है कि उसके पति का उसकी विधवा बहन के साथ अवैध संबंध है.

तीन दिन पहले स्वार के एक अस्पताल में बेटे का जन्म हुआ, जिसे पति ने कहीं बेच दिया है. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ शांति भंग की धाराओं में चालान किया है और मामले की जांच की जा रही है.

क्या है पूरा मामला: शिकायत के मुताबिक, आरोपी व्यक्ति का अपनी विधवा साली से लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था. पत्नी द्वारा कई बार विरोध किए जाने के बावजूद उसने संबंध खत्म नहीं किया. कुछ समय बाद उसकी विधवा साली गर्भवती हो गई.

इसके बाद आरोपी व्यक्ति ने उसे स्वार क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया. वहां उसने एक बेटे को जन्म दिया. आरोप है कि अस्पताल में डिलीवरी के बाद बिल चुकाने के नाम पर आरोपी ने अमानवीय तरीके से अपने बच्चे को 20 हजार रुपए में बेच दिया है.

पत्नी ने दर्ज कराई शिकायत: इस घटना की भनक जब पत्नी को लगी तो उसने अपने पति को रात भर एक कमरे में बंद रखा और सुबह सीधे थाने पहुंचकर पुलिस से शिकायत की.

शिकायत के बाद पुलिस हरकत में आई और गांव में पंचायत का दौर शुरू हुआ. दोनों पक्षों के लोग मौके पर पहुंचे और काफी देर तक बातचीत होती रही. मामले को लेकर पूरे गांव में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

यह भी पढ़ें: इटावा में 7 साल की बच्ची से रेप; पुलिस एनकांउटर में आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

NEWBORN BABY SOLD IN RAMPUR
BABY SOLD PAY HOSPITAL BILL RAMPUR
WEDLOCK RELATION BABY BORN RAMPUR
शिशु बेचकर चुकाया अस्पताल का बिल
RAMPUR LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.