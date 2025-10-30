ETV Bharat / state

पलामू में नवजात का कटा सिर बरामद, धड़ तलाश रही पुलिस!

पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टेढ़वा पूल श्मशान के पास से पुलिस ने एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद किया है. नवजात का धड़ बरामद नहीं हो पाया है. पुलिस नवजात के धड़ की तलाश में सर्च अभियान चला रही है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नवजात की बलि दी गयी हो.

दरअसल, मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी रोड में संत जेवियर स्कूल टेढ़वा पूल के पास एक नवजात का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है. इसी सूचना के आलोक मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची.

पुलिस कटे हुए सिर को अपने कब्जे में ले लिया है वहीं धड़ की तलाश जारी है. जिस जगह से नवजात का सिर बरामद हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर श्मशान घाट है. बरामद सिर तीन से चार दिनों के नवजात का है.

इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, धड़ को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे इलाके के अस्पताल का डाटा खंगाल रही है कि पिछले तीन से चार दिनों में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और वह फिलहाल कहां हैं.