पलामू में नवजात का कटा सिर बरामद, धड़ तलाश रही पुलिस!

पलामू में श्मशान के पास नवजात का सिर बरामद हुआ है.

newborn baby severed head found in Palamu
प्रतीकात्मक तस्वीर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 30, 2025 at 10:40 PM IST

2 Min Read
पलामूः जिला में मेदिनीनगर टाउन थाना क्षेत्र के टेढ़वा पूल श्मशान के पास से पुलिस ने एक नवजात बच्चे का कटा हुआ सिर बरामद किया है. नवजात का धड़ बरामद नहीं हो पाया है. पुलिस नवजात के धड़ की तलाश में सर्च अभियान चला रही है. ऐसी आशंका जताई जा रही है कि नवजात की बलि दी गयी हो.

दरअसल, मेदिनीनगर टाउन थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि पांकी रोड में संत जेवियर स्कूल टेढ़वा पूल के पास एक नवजात का कटा हुआ सिर पड़ा हुआ है. इसी सूचना के आलोक मेदिनीनगर टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंची.

पुलिस कटे हुए सिर को अपने कब्जे में ले लिया है वहीं धड़ की तलाश जारी है. जिस जगह से नवजात का सिर बरामद हुआ है वहां से कुछ ही दूरी पर श्मशान घाट है. बरामद सिर तीन से चार दिनों के नवजात का है.

इस संबंध में टाउन थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है, धड़ को बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे इलाके के अस्पताल का डाटा खंगाल रही है कि पिछले तीन से चार दिनों में कितने बच्चों का जन्म हुआ है और वह फिलहाल कहां हैं.

थाना प्रभारी ज्योतिलाल रजवार ने बताया कि कई बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है बलि देने की भी आशंका है, हालांकि इससे जुड़े हुए फिलहाल कोई सबूत नहीं मिले हैं. सिर को कब्जे में रखा गया है, धड़ बरामद होने के बाद शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पूरे मामले में एफआईआर दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

FEAR OF HUMAN SACRIFICE
BABY SEVERED HEAD FOUND
PALAMU
शमशान के पास नवजात का कटा सिर
NEWBORN BODY FOUND

