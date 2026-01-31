ETV Bharat / state

सूरजपुर में नवजात बच्चे को जंगल में फेंका, ग्रामीणों ने बचाई जान

सूरजपुर : सूरजपुर से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना से सबको झकझोर दिया है. यहां ओढ़गी थाना क्षेत्र के बैजनाथपुर में जंगल से एक नवजात बच्चे को बरामद किया गया है. जनाथपुर से लगे बिग जंगल में बच्चे को फेंक दिया गया था.शनिवार की सुबह लकड़ी बीनने गए ग्रामीणों ने नवजात बच्चे के रोने की आवाज सुनी. उसके बाद बच्चे की जान बच सकी.

जंगल में बच्चे के रोने की आवाज से खुलासा हुआ. जंगल के भीतर एक बोरे में लिपटा हुआ नवजात शिशु पड़ा हुआ था. नवजात की हालत नाजुक थी, लेकिन वह जीवित था. बिना देर किए ग्रामीणों ने इंसानियत दिखाते हुए बच्चे को गोद में उठाया और तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बैजनाथपुर लेकर पहुंचे. साथ ही इस पूरे मामले की सूचना ओढ़गी थाना पुलिस को दी गई.

डॉक्टरों ने नवजात को जिला अस्पताल किया रेफर

सूचना मिलते ही ओढ़गी पुलिस मौके पर पहुंची और चिकित्सकों की सलाह के बाद नवजात शिशु को बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल सूरजपुर रेफर किया गया. फिलहाल जिला अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में नवजात का इलाज जारी है और उसकी हालत पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सूरजपुर की ओढ़गी पुलिस ने जांच शुरू की

ओढ़गी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस आसपास के इलाकों में पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि नवजात को जंगल में किसने और किन परिस्थितियों में छोड़ा. सूरजपुर पुलिस लगातार डॉक्टरों के संपर्क में है और नवजात की सेहत की जानकारी ले रही है.