जाम ने ली नवजात की जान, 5 घंटे फंसी रही एंबुलेंस, सूचना देने के बाद भी सोई रही पुलिस
हमीरपुर में NH-34 पर लगी जाम में 5 घंटे तक फंसी रही एंबुलेंस
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 21, 2026 at 3:07 PM IST|
Updated : January 21, 2026 at 3:53 PM IST
हमीरपुर: कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-34) पर लगे भीषण जाम ने गर्भ में पल रहे नवजात की जान ले ली. प्रसव पीड़ा से जूझ रही गर्भवती महिला जाम की वजह से समय पर जिला अस्पताल नहीं पहुंच सकी, जिससे गर्भ में ही शिशु की मौत हो गई. परिजनों ने स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए.
जाम ने ली नवजात की जान: परिजनों के मुताबिक, मंगलवार को पाटनपुर गांव निवासी गर्भवती महिला रीना का प्रसव पीड़ा होने पर परिजनों ने मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मे भर्ती कराया, लेकिन जच्चा बच्चा की हालत को देखते हुए मौदहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एंबुलेंस से रात के दो बजे जिला अस्पताल हमीरपुर रेफर कर दिया. इस दौरान NH-34 पर 25 किलोमीटर लगी लंबी जाम में एंबुलेंस फंस गई. जो पांच घंटे बाद सुबह के सात बजे जिला अस्पताल पहुंची. तब तक नवजात दम तोड़ चुका था.
पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की: परिजनों का कहना है कि जाम के दौरान महिला लगातार प्रसव पीड़ा से कराहती रही. जाम खुलवाने के लिए दो-दो बार पुलिस को फोन किया गया, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की. एंबुलेंस जब जिला अस्पताल पहुंची, तब तक बहुत देर हो चुकी थी और नवजात दम तोड़ चुका था.
महिला की हालत स्थिर: जिला महिला अस्पताल के सीएमएस के.एस. मिश्रा ने बताया कि मौदहा सीएचसी से रेफर महिला सुबह करीब साढ़े सात बजे अस्पताल पहुंची थी, आते ही उसकी डिलीवरी कराई गई, लेकिन बच्चे के दिल की धड़कन नहीं चल रही थी. शिशु मृत अवस्था में पैदा हुआ. फिलहाल महिला को भर्ती कर लिया गया है. उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.
ये भी पढ़ें: प्रसव के बाद महिला की मौत; परिजनों ने किया हंगामा, बोले- खून चढ़ाने में स्टाफ ने बरती लापरवाही, मोबाइल में व्यस्त थी नर्स
ये भी पढ़ें: महाकुंभ नगरी में फिर गूंजी किलकारी; केंद्रीय अस्पताल में तीसरे बच्चे का जन्म