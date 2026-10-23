ETV Bharat / state

दिल पिघला देने वाली घटना, एक नहीं बल्कि दो बच्चियां लावारिस हालत में मिलीं, कूड़े के ढेर में रोती मिली नवजात

सांकेतिक फोटो ( Photo-IANS )

हरिद्वार: धर्मनगरी में दो मासूम बच्चियों को लावारिस छोड़ने के मामले सामने आए हैं. रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर में करीब सात दिन की नवजात बच्ची मिली, जबकि नगर कोतवाली क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस के पास करीब एक साल की बच्ची लावारिस हालत में मिली. दोनों बच्चियों को पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम ने संरक्षण में लेकर अस्पताल पहुंचाया. उनकी देखभाल और सुरक्षा की व्यवस्था की जा रही है. पुलिस दोनों मामलों की बारीकी से जांच में जुट गई है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है.

गौर हो कि हरिद्वार में मानवीय संवेदनाओं को तार तार करने का मामला सामने आया है. यहां कूड़े के ढेर में नवजात बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया गया. लेकिन उसकी किलकारियां स्थानीय लोगों ने सुन ली और संरक्षण दिया. वहीं सड़क किनारे पड़े मासूम बच्चे को देखकर आसपास लोगों की भीड़ जुट गई. भगत सिंह चौक के पास कूड़े के ढेर से बच्ची के रोने की आवाज सुनकर राहगीर रुक गए. पास जाकर देखा तो वहां करीब सात दिन की नवजात बच्ची पड़ी थी. बच्ची को इस हालत में देखकर लोगों ने नाराजगी जताई.