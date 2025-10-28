ये कैसी ममता? पैदा होते ही मरने के लिए पहाड़ी पर बेटी को फेंका, रोने की आवाज सुनाई दी तो बची जान
सोनभद्र में झाड़ियों में रोते मिली नवजात बच्ची, स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर मेडिकल कॉलेज में कराया भर्ती
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 28, 2025 at 4:35 PM IST
सोनभद्रः जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में ममता और इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बिना किसी कसूर के पैदा होते ही एक बच्ची को मारकुंडी घाटी सोन इको प्वाइंट के समीप पहाड़ी पर मरने के लिए फेंक दिया गया. लेकिन कहते हैं 'जाको राखे साइंया मार सके ना कोय'. कुछ ऐसा ही बच्ची के साथ भी हुआ. दुनिया देखने और अपने आपको बचाने के लिए बच्ची लगातार रो रही थी. इस बीच रोने की आवाज लोगों ने सुनीं तो बच्ची को अस्पताल पहुंचाया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि मारकुंडी घाटी सोन इको प्वाइंट के पहाड़ी के समीप मंगलवार की सुबह एक नवजात बच्ची के झाड़ियों में रोने की आवाज सुनाई दे रही थी. इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई. आस-पास के लोगों ने नवजात बच्ची को पहाड़ी पर से उठाया और लाल कपड़े से लपेटते हुए बचाने की कोशिश में लग गए. नवजात बच्ची के मिलने की सूचना पर स्थानीय मारकुंडी बाजार के लोग मौके पर पहुंच गये. लोगों ने पीआरवी 112 को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल नवजात बच्ची को अपने कब्जे मे लेकर मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रेन वार्ड में मे भर्ती कराया. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है, लोग मां की करतूत पर उसको जमकर कोस रहे हैं.
क्षेत्राधिकारी सदर रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मंगलवार सुबह पुलिस डायल 112 को सूचना मिली थी कि टोल प्लाजा के आगे इको पॉइंट की पहाड़ी पर एक नवजात शिशु पड़ा हुआ है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और नवजात शिशु को बरामद किया. पीआरबी ने तत्काल 108 एंबुलेंस बुलवाकर मेडिकल कॉलेज सोनभद्र के ट्रामा सेंटर भिजवाया. जहां बच्ची इलाज चाइल्ड केयर वार्ड में किया जा रहा है. बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ बतायी जा रही है.
