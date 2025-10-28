ETV Bharat / state

ये कैसी ममता? पैदा होते ही मरने के लिए पहाड़ी पर बेटी को फेंका, रोने की आवाज सुनाई दी तो बची जान

सोनभद्रः जिले के राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र में ममता और इंसानियत को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है. बिना किसी कसूर के पैदा होते ही एक बच्ची को मारकुंडी घाटी सोन इको प्वाइंट के समीप पहाड़ी पर मरने के लिए फेंक दिया गया. लेकिन कहते हैं 'जाको राखे साइंया मार सके ना कोय'. कुछ ऐसा ही बच्ची के साथ भी हुआ. दुनिया देखने और अपने आपको बचाने के लिए बच्ची लगातार रो रही थी. इस बीच रोने की आवाज लोगों ने सुनीं तो बच्ची को अस्पताल पहुंचाया.

स्थानीय लोगों ने बताया कि मारकुंडी घाटी सोन इको प्वाइंट के पहाड़ी के समीप मंगलवार की सुबह एक नवजात बच्ची के झाड़ियों में रोने की आवाज सुनाई दे रही थी. इसके बाद लोगों की भीड़ मौके पर एकत्रित हो गई. आस-पास के लोगों ने नवजात बच्ची को पहाड़ी पर से उठाया और लाल कपड़े से लपेटते हुए बचाने की कोशिश में लग गए. नवजात बच्ची के मिलने की सूचना पर स्थानीय मारकुंडी बाजार के लोग मौके पर पहुंच गये. लोगों ने पीआरवी 112 को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्काल नवजात बच्ची को अपने कब्जे मे लेकर मेडिकल कॉलेज के चिल्ड्रेन वार्ड में मे भर्ती कराया. यह घटना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना है, लोग मां की करतूत पर उसको जमकर कोस रहे हैं.