15 फीट गहरे कुएं में मिली नवजात बच्ची; मऊ पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया
कुएं से निकाली गई नवजात बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़राव ले जाया गया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 9:32 AM IST
मऊ: जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के पांडेपार गांव में शनिवार सुबह करीब 15 फीट गहरे कुएं में बोरे के अंदर एक नवजात बच्ची मिली. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लकड़ी लेने गई एक बुजुर्ग महिला को इसकी जानकारी हुई. महिला ने तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.
सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची. इसके साथ ही घोसी कोतवाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. उपनिरीक्षक हरेंद्र कुशवाहा, मिशन शक्ति प्रभारी महिला उपनिरीक्षक ऋचा सोनी और महिला कांस्टेबल आरती सरोज ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस के पहुंचने तक पीआरवी कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को कुएं से बाहर निकाल लिया गया था.
कुएं से निकाली गई नवजात बच्ची को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़राव ले जाया गया. वहां, चिकित्सकों ने उसकी प्राथमिक जांच की और बच्ची की स्थिति स्वस्थ बताई. हालांकि, बेहतर जांच और आगे के उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल मऊ रेफर कर दिया गया, ताकि उसकी सेहत की निगरानी की जा सके.
मिशन शक्ति प्रभारी ऋचा सोनी ने बताया चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिली थी. इसके बाद चाइल्ड हेल्पलाइन की टीम सीएचसी बड़राव पहुंची. वहां बच्ची को वन स्टाप ले जाया गया है. बच्ची अब ठीक हालत में है.
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