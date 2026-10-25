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15 फीट गहरे कुएं में मिली नवजात बच्ची; मऊ पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया

15 फीट गहरे कुएं में मिली नवजात बच्ची. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मऊ: जिले के घोसी कोतवाली क्षेत्र के पांडेपार गांव में शनिवार सुबह करीब 15 फीट गहरे कुएं में बोरे के अंदर एक नवजात बच्ची मिली. बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लकड़ी लेने गई एक बुजुर्ग महिला को इसकी जानकारी हुई. महिला ने तत्काल ग्रामीणों को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस को बुलाया गया. पुलिस और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को कुएं से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया.

सूचना मिलने के बाद डायल 112 की टीम घटनास्थल पर पहुंची. इसके साथ ही घोसी कोतवाली पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. उपनिरीक्षक हरेंद्र कुशवाहा, मिशन शक्ति प्रभारी महिला उपनिरीक्षक ऋचा सोनी और महिला कांस्टेबल आरती सरोज ने घटनास्थल का जायजा लिया. पुलिस के पहुंचने तक पीआरवी कर्मियों और ग्रामीणों की मदद से बच्ची को कुएं से बाहर निकाल लिया गया था.