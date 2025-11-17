खंडहर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में करवाया एडमिट, हालत स्थिर
जामुल थाना क्षेत्र में नवजात बच्ची लावारिस हालत में मिली है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 17, 2025 at 4:33 PM IST
दुर्ग : जामुल थाना क्षेत्र के गोकुल नगर जाने वाले रास्ते में खंडहरनुमा भवन में एक नवजात बच्ची मिली. सुबह करीब 7 बजे बच्ची की रोने की आवाज राहगीरों ने सुनी.इसके बाद जब सब खंडहर में गए तो बच्ची को रोते हुए देखा.लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.
जिला अस्पताल में एडमिट की गई बच्ची : सूचना मिलते ही 112 की टीम और जामुल थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा.पुलिस की टीम ने बिना देरी किए नवजात को जिला अस्पताल दुर्ग ले जाकर भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बच्ची को तत्काल भर्ती किया और उसे विशेष निगरानी (ऑब्ज़र्वेशन) में रखा. खबर लिखे जाने तक बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ्य होने की जानकारी मिली है. एएसपी पद्मश्री तंवर ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया.
बच्ची के परिजनों की पतासाजी की जा रही है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि पता लगाया जा सके कि बच्ची को वहां किसने छोड़ा - पद्मश्री तंवर, एएसपी
आपको बता दें कि दो दिन पहले रानीतराई थाना क्षेत्र में भी एक नवजात बच्ची लावारिस मिली थी. लगातार दो मामलों के सामने आने से क्षेत्र में चिंता का माहौल है. पुलिस दोनों मामलों की जांच गंभीरता से कर रही है ताकि दोषियों तक पहुंचा जा सके. नवजात को सुरक्षित बचा लेना पुलिस की तत्परता का उदाहरण है, वहीं समाज में ऐसे मामलों को रोकने के लिए जागरुकता की आवश्यकता है.
महिला के साथ पति के दोस्तों ने किया सामूहिक दुष्कर्म , पीड़िता की भाभी समेत तीन अरेस्ट
दुर्ग में फिर क्राइम, घर के सामने बह रहे नाले में मिली युवक की डेड बॉडी
रोड एक्सीडेंट में जान गंवाने वालों को दी गई श्रद्धांजलि, विश्व यादगार दिवस पर हुआ आयोजन