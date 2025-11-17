ETV Bharat / state

खंडहर में मिली नवजात बच्ची, पुलिस ने अस्पताल में करवाया एडमिट, हालत स्थिर

दुर्ग : जामुल थाना क्षेत्र के गोकुल नगर जाने वाले रास्ते में खंडहरनुमा भवन में एक नवजात बच्ची मिली. सुबह करीब 7 बजे बच्ची की रोने की आवाज राहगीरों ने सुनी.इसके बाद जब सब खंडहर में गए तो बच्ची को रोते हुए देखा.लोगों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी.

जिला अस्पताल में एडमिट की गई बच्ची : सूचना मिलते ही 112 की टीम और जामुल थाना का स्टाफ मौके पर पहुंचा.पुलिस की टीम ने बिना देरी किए नवजात को जिला अस्पताल दुर्ग ले जाकर भर्ती कराया. डॉक्टरों ने बच्ची को तत्काल भर्ती किया और उसे विशेष निगरानी (ऑब्ज़र्वेशन) में रखा. खबर लिखे जाने तक बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ्य होने की जानकारी मिली है. एएसपी पद्मश्री तंवर ने कहा कि सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और बच्ची को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया गया.