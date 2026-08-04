भिवाड़ी में कचरे के ढेर में मिली 2 घंटे पहले जन्मी नवजात, राहगीर ने अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान
चिकित्सकों के अनुसार बच्ची की हालत स्थिर है. उसके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है.
Published : August 4, 2026 at 3:30 PM IST
अलवर: खैरथल तिजारा जिले के भिवाड़ी से मंगलवार को ममता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया. भिवाड़ी में कचरे के ढेर में पड़े एक बैग में 2 घंटे पहले जन्मी नवजात बालिका मिली. उसे अज्ञात व्यक्ति यहां छोड़कर चला गया. घटना की सूचना सड़क से गुजर रहे एक व्यक्ति को लगी. उसने बैग चेक किया और नवजात को भिवाड़ी जिला अस्पताल पहुंचाया. अस्पताल के चिकित्सक बच्ची की जांच कर रहे हैं. जिसके बाद नवजात को चाइल्डलाइन को सुपुर्द किया जाएगा.
भिवाड़ी जिला अस्पताल के पीएमओ डॉ. सागर अरोड़ा ने बताया कि मंगलवार को यूआईटी फेज 3 थाना पुलिस नवजात बच्ची को लेकर अस्पताल पहुंची. बच्ची भिवाड़ी के एक क्षेत्र में कचरे के ढेर के पास एक बैग में मिली थी. डॉ. अरोड़ा ने बताया कि बच्ची की हालत स्थिर है और चिकित्सक उसकी जांच कर रहे हैं. प्रथम दृष्टया बच्ची 2 घंटे पहले जन्मी प्रतीत होती है. सही समय पर अस्पताल पहुंचने के कारण उसकी जान बच गई.
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पीएमओ ने बताया कि घटना की सूचना सीडब्ल्यूसी (बाल कल्याण समिति) और चाइल्डलाइन को दे दी गई है. स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उच्च अधिकारियों के निर्देश पर आगे की कार्रवाई की जाएगी और बच्ची को चाइल्डलाइन को सुपुर्द किया जाएगा. घटनास्थल पर मौजूद व्यक्ति ने बताया कि यूआईटी थाना फेज 3 के पास कचरे के ढेर पर एक बैग में हलचल दिखी. बैग खोलने पर उसमें एक बिलखती हुई नवजात बच्ची मिली, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई.