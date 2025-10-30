ETV Bharat / state

अमेठी में नाले के पास मिली नवजात बच्ची; अस्पताल में कराया गया भर्ती

पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि एक लावारिश नवजात बच्ची के मिलने की सूचना मिली थी.

अमेठी में नाले के पास मिली नवजात बच्ची.
अमेठी में नाले के पास मिली नवजात बच्ची. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 2:26 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

अमेठी: एक नवजात बच्ची नाले के पास पड़ी मिली. चाइल्डलाइन और पुलिस की मदद से लावारिश बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज चल रहा है. पुलिस ने मामले की जांच और कार्रवाई की बात कही है. यह नवजात बच्ची गांव चेतपुर, पोस्ट पीढ़ी, तहसील तिलोई, थाना फुरसतगंज क्षेत्र में मिली है.

पुलिस अधीक्षक अमेठी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि एक लावारिश नवजात बच्ची के मिलने की सूचना मिली थी. चाइल्ड हेल्पलाइन और फुरसतगंज पुलिस टीम ने बच्ची को इलाज के लिए भर्ती करा दिया है. मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है.

चाइल्ड हेल्पलाइन के प्रोजेक्ट को-ऑर्डिनेटर गौरव श्रीवास्तव ने बताया कि 30 अक्टूबर को सुबह 5 बजे सूचना मिली की चेतपुर, पोस्ट पीढ़ी, तहसील तिलोई के थाना क्षेत्र फुरसतगंज में नाले के पास नवजात बच्ची पड़ी है. लावारिस शिशु मिलने की सूचना चाइल्ड हेल्पलाइन को कृष्ण नामक व्यक्ति ने फोन पर दी थी.

सूचना मिलते ही चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने तत्काल पुलिस के सहयोग से मौके पर पहुंचकर बच्ची को सुरक्षित निकाला. इसके बाद नवजात को प्राथमिक उपचार के लिए फुरसतगंज सीएचसी ले जाया गया. वहां चिकित्सकों की टीम ने फर्स्ट एड दिया और बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल गौरीगंज रेफर कर दिया.

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने नवजात बच्ची को जिला अस्पताल गौरीगंज के एनआईसीयू वार्ड में भर्ती कराया है. वहां चिकित्सकों की देखरेख में उसका उपचार जारी है. बच्ची की सुरक्षा के लिए अस्पताल में एक पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है.

चिकित्सक द्वारा फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद बच्ची को शिशु बाल गृह पहुंचाया जाएगा. अज्ञात बच्ची को किसने फेंका? इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

यह भी पढ़ें: लखनऊ के 490 अस्पतालों में आग बुझाने के इंतजाम नहीं; मरीजों की सुरक्षा से हो रहा खिलवाड़

TAGGED:

BABY GIRL NEAR DRAIN IN AMETHI
NEWBORN BABY GIRL FOUND AMETHI
अमेठी में नाले के पास मिली नवजात
AMETHI POLICE NEWBORN BABY CASE
AMETHI LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.