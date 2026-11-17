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नूंह के पहाड़ पर मिली नवजात बच्ची, लोग बनाने लगे वीडियो, डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल

नूंह के पहाड़ पर मिली नवजात बच्ची ( ETV Bharat )

नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार सुबह मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया. तावडू सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नूंह रोड स्थित सीलखो पहाड़ पर एक नवजात बच्ची कंबल में लिपटी हुई मिली. बच्ची की सांसें चल रही थीं. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे तावडू के डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को अपनी गाड़ी से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.

शौच के लिए रुकी महिला को जंगल में दिखा कंबल: राहगीर महिला असगरी ने बताया कि, "आज सुबह करीब 10 बजे मैं अपने पति के साथ तावडू से दवा लेकर लौट रही थी. रास्ते में सीलखो पहाड़ से नूंह की तरफ जाते समय वे तावडू सदर थाना क्षेत्र में रुके. इसी दौरान असगरी शौच के लिए जंगल की तरफ गई तो उसे वहां एक कंबल पड़ा दिखाई दिया. शक होने पर उसने कंबल खोलकर देखा तो उसमें नवजात बच्ची लिपटी हुई थी. बच्ची की सांसें चलती देखकर महिला घबरा गई और तुरंत अपने पति को इसकी जानकारी दी."