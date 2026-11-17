नूंह के पहाड़ पर मिली नवजात बच्ची, लोग बनाने लगे वीडियो, डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने गोद में उठाकर पहुंचाया अस्पताल
Newborn Baby Found Nuh: नूंह के सीलखो पहाड़ पर कंबल में लिपटी नवजात बच्ची मिली. डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने उसे अस्पताल पहुंचाया.
Published : November 17, 2026 at 1:58 PM IST
नूंह: हरियाणा के नूंह जिले में मंगलवार सुबह मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया. तावडू सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत नूंह रोड स्थित सीलखो पहाड़ पर एक नवजात बच्ची कंबल में लिपटी हुई मिली. बच्ची की सांसें चल रही थीं. मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और सड़क पर जाम लग गया. इसी दौरान वहां से गुजर रहे तावडू के डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने तत्परता दिखाते हुए बच्ची को अपनी गाड़ी से नल्हड़ मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.
शौच के लिए रुकी महिला को जंगल में दिखा कंबल: राहगीर महिला असगरी ने बताया कि, "आज सुबह करीब 10 बजे मैं अपने पति के साथ तावडू से दवा लेकर लौट रही थी. रास्ते में सीलखो पहाड़ से नूंह की तरफ जाते समय वे तावडू सदर थाना क्षेत्र में रुके. इसी दौरान असगरी शौच के लिए जंगल की तरफ गई तो उसे वहां एक कंबल पड़ा दिखाई दिया. शक होने पर उसने कंबल खोलकर देखा तो उसमें नवजात बच्ची लिपटी हुई थी. बच्ची की सांसें चलती देखकर महिला घबरा गई और तुरंत अपने पति को इसकी जानकारी दी."
बच्ची को देखने के लिए उमड़ी भीड़, लगा जाम: असगरी ने बताया कि, "मेरे पति ने राहगीरों को रोककर नवजात मिलने की जानकारी दी. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी. हर कोई बच्ची को देखने और उसकी फोटो-वीडियो बनाने में लग गया. देखते ही देखते पहाड़ रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई और जाम की स्थिति बन गई. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई"
जाम में फंसे डीएसपी ने दिखाई तत्परता: इसी दौरान नूंह की ओर से सरकारी वाहन में आ रहे तावडू डीएसपी अभिमन्यु लोहान भी जाम में फंस गए. उन्होंने जब जाम का कारण पूछा तो उन्हें नवजात बच्ची मिलने की जानकारी मिली. डीएसपी ने बिना देर किए अपने स्टाफ को मौके पर भेजा और बच्ची को सुरक्षित उठवाया. इसके बाद उन्होंने बच्ची को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया और सीधे नूंह स्थित शहीद हसन खां मेवाती राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचाया.
मेडिकल कॉलेज में चल रहा बच्ची का उपचार: अस्पताल में चिकित्सकों ने बच्ची को भर्ती कर उसकी देखरेख शुरू कर दी है. डीएसपी अभिमन्यु लोहान ने कहा कि, "बच्ची को अस्पताल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी. यह सिर्फ पुलिस ही नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की नैतिक जिम्मेदारी है. तावडू सदर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. थाना प्रभारी नरेश कुमार को भी मौके पर भेजा गया है और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
अवैध डिलीवरी समेत सभी पहलुओं की जांच: पुलिस ने आशंका जताई है कि किसी ने जन्म के बाद नवजात बच्ची को यहां लावारिस हालत में छोड़ दिया. पुलिस को किसी अस्पताल में गैरकानूनी तरीके से डिलीवरी कराए जाने की आशंका भी है. हालांकि, अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है.
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