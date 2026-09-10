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कौन छोड़ गया मासूम? रेलवे कॉलोनी के पास मिला नवजात शिशु, जांच शुरू

रांची: राजधानी रांची रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ऑफिसर्स कॉलोनी में गुरुवार को कपड़े में लिपटा एक नवजात शिशु मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया. मात्र कुछ दिनों के ही नवजात को किसी ने कपड़े में लपेटकर जिंदगी और मौत के बीच छोड़ दिया था. स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया है.

क्या है पूरा मामला

गुरुवार की सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले एक युवक ने कॉलोनी में बच्चे के रोने की आवाज सुनी. युवक ने पास जाकर देखा तो कपड़े में लिपटा एक नवजात दिखाई दिया. युवक ने तुरंत आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी. कुछ ही देर में मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई.

पेड़ के पास नवजात बरामद (Etv Bharat)

स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस जगह बच्चे को छोड़ा गया था, वहां अक्सर आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं. ऐसे में समय रहते बच्चे के मिल जाने से उसकी जान बच गई. सूचना मिलने के बाद पुलिस और आरपीएफ की टीम मौके पर पहुंची. नवजात को सुरक्षित कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया. फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज चल रहा है.