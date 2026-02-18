ETV Bharat / state

अस्पताल के पालना गृह में मिला दो दिन का नवजात, बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान

बाल कल्याण समिति ने जिला प्रशासन से ब्लॉक स्तर पर पालनागृह खोलने की मांग की है, ताकि नवजातों की सुरक्षित बचाया जा सके.

Newborn Baby in creche
नवजात की देखभाल करने वाली टीम (Etv Bharat Jhalawara)
झालावाड़: जिले के जनाना अस्पताल के पालना गृह में बुधवार को अज्ञात नवजात के मिलने से हड़कंप मच गया. अस्पताल के लेबर रूम में जैसे ही इसकी सूचना मिली, नर्सिंग कर्मचारी पालना गृह की ओर दौड़े और शिशु को पालना गृह से अपने संरक्षण में लिया. बाद में इसकी सूचना अस्पताल अधीक्षक संजय जैन को दी गई. अज्ञात नवजात के मिलने की सूचना के बाद मौके पर बाल कल्याण समिति और विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण समिति के सदस्य अस्पताल पहुंचे. अस्पताल अधीक्षक ने नवजात का मेडिकल चेकअप किया. अस्पताल अधीक्षक संजय जैन ने बताया कि नवजात पूरी तरह से स्वस्थ है. उसे अस्पताल में बने हुए आईसीयू में 24 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह ने बताया कि पालना गृह में मिले अज्ञात नवजात का फिलहाल मेडिकल चेकअप किया गया है. उन्होंने बताया कि नवजात के मिलने की सूचना झालावाड़ पुलिस को दी गई है. समिति के अध्यक्ष ने बताया कि 2 दिन के बाद अज्ञात नवजात को विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी को सौंप दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि 60 दिनों के बाद नियम अनुसार बालक को माता-पिता मिल सकेंगे. इस कार्रवाई के दौरान बाल कल्याण समिति के सदस्य पूर्णिमा सिकरवार, गजेंद्र सेन और बबली मीणा मौजूद थे.

ब्लॉक स्तर पर खुलें पालना घर: बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष सिंह ने बताया कि वर्तमान में पूरे जिले में मात्र दो पालना घर हैं, वे भी जिला मुख्यालय पर हैं. उन्होंने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ से मांग की कि जिले के हर ब्लॉक पर पालना गृह खोले जाएं ताकि नवजातों के झाड़ियां, जंगल, कूड़ेदान में मिलने की घटनाओं को रोका जा सके.

