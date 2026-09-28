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भिवानी में पेड़ पर काली थैली में लटका मिला नवजात, मचा हड़कंप, रोने की आवाज सुनकर दौड़े कॉलोनीवासी, पहुंचाया अस्पताल

भिवानी बिजली बोर्ड कॉलोनी में पेड़ पर काली थैली में नवजात मिला. कॉलोनी के लोगों ने रोने की आवाज सुनकर बच्चे को अस्पताल पहुंचाया.

Newborn Baby Found Hanging in Black Bag on Tree in Bhiwani
भिवानी में पेड़ पर काली थैली में लटका मिला नवजात (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 28, 2026 at 1:24 PM IST

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भिवानी: भिवानी की बिजली बोर्ड कॉलोनी में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया, जब लोगों ने पेड़ पर काली थैली में एक नवजात को लटका देखा. बच्चे के रोने की आवाज सुनकर कॉलोनीवासी मौके पर पहुंचे और तुरंत पुलिस को सूचना दी.

डायल 112 पर दी सूचना:कॉलोनीवासियों ने डायल 112 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंची. नवजात को तुरंत सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया. अस्पताल में उसकी हालत ठीक बताई गई.

जन्म के बाद की नाल भी थी बंधी: प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक नवजात लड़का है और उसके शरीर पर जन्म के बाद की नाल भी बंधी हुई थी. काफी देर तक खुले में रहने के कारण बच्चे का शरीर ठंडा पड़ गया था, लेकिन समय पर अस्पताल पहुंचने से उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है.

सुबह करीब साढ़े 5 बजे दिखा बच्चा: बिजली कर्मचारी संघ के प्रधान व प्रत्यक्षदर्शी धर्मवीर भाटी ने कहा कि, "सुबह करीब 5 बजे तक वहां ऐसा कुछ नहीं था. करीब साढ़े 5 बजे लोगों ने पेड़ पर काली थैली में नवजात को लटका देखा और उसकी आवाज सुनाई दे रही थी.बच्चे को वहां कौन छोड़कर गया और किन परिस्थितियों में छोड़ा गया, इसकी जानकारी नहीं है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर मामले की जांच होनी चाहिए."

Newborn Baby Found Hanging in Black Bag on Tree in Bhiwani
पेड़ पर काली थैली में लटका मिला नवजात (ETV Bharat)

मॉर्निंग वॉक के दौरान मिली जानकारी: वहीं, कॉलोनी में तैनात लाइनमैन राजकुमार ने बताया कि, "मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से नवजात के बारे में जानकारी मिली. बच्चा थैली में लटका हुआ है और उसकी आवाज आ रही है. इसके बाद एंबुलेंस बुलाकर उसे अस्पताल पहुंचाया गया."

बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती: राजकुमार ने आगे कहा कि, "घटना सुबह 5 बजे के बाद की है. सूचना मिलने के तुरंत बाद बच्चे को सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया. फिलहाल पुलिस बच्चे को वहां छोड़ने वाले व्यक्ति की पहचान और घटना की परिस्थितियों की जांच कर रही है."

भिवानी में पेड़ पर लटका मिला नवजात (ETV Bharat)

फिलहाल बच्चे की हालत स्थिर: इस मामले में अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर बलवान ने कहा कि, "बच्चा प्री-मैच्योर है. फिलहाल बच्चे की स्थिति स्थिर है, लेकिन उसकी बेहतर जांच और उपचार के लिए उसे पीजीआई रेफर किया जा रहा है."

अस्पताल पहुंची बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन : वहीं, मामले की जानकारी मिलने के बाद बाल संरक्षण आयोग की चेयरपर्सन तृप्ति श्योराण भी अस्पताल पहुंचीं. उन्होंने नवजात के स्वास्थ्य की जानकारी ली और पूरे मामले को गंभीरता से लिया. तृप्ति श्योराण ने कहा कि, "डॉक्टरों ने बच्चे को अंडरवेट और प्री-मैच्योर बताया है. बच्चे को हल्के झटके या दौरे जैसी समस्या भी हो रही है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि यह समस्या जन्म से है या लंबे समय तक पॉलिथीन में बंद रहने के कारण हुई है. बच्चे को इस तरह छोड़ने के मामले में पुलिस अपनी तरफ से निष्पक्ष जांच कर रही है. घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की जा रही है. कुछ कैमरे काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुलिस अन्य माध्यमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर नवजात को पेड़ पर पॉलिथीन में किसने लटकाया और उसे इस हालत में छोडऩे के पीछे क्या वजह थी."

जांच में जुटी पुलिस: इस पूरे मामले में सिटी थाना एसएचओ जरनैल सिंह ने कहा कि, "बिजली विभाग के लाइनमैन वाई रामचंद्र के माध्यम से डायल 112 पर सूचना मिली थी कि पेड़ पर पॉलिथीन में एक नवजात बच्चा लटका हुआ है. उसके रोने की आवाज आ रही है. सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और बिना देरी किए बच्चे को अस्पताल पहुंचाया गया. पुलिस अब नवजात के माता-पिता की पहचान करने के प्रयास कर रही है और घटनास्थल के आसपास की गतिविधियों की भी जांच की जा रही है."

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