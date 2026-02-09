ETV Bharat / state

कानपुर के हॉस्पिटल में जिंदा जल गई नवजात, परिजनों की चीख-पुकार पर स्टॉफ ने माना- नहीं रही बच्ची

बिठूर थाना क्षेत्र के राजा हॉस्पिटल के NICU में रविवार देर शाम आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची की मौत हो गई.

NEWBORN BABY
कानपुर के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से दम तोड़ गई बच्ची. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 9, 2026 at 7:29 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कानपुर: कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के राजा हॉस्पिटल में रविवार देर शाम अस्पताल के NICU (Neonatal Intensive Care Unit) में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. इस आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची जिंदा जल गई.

परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी. सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नवजात ने दम तोड़ दिया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक बाकरगंज निवासी अरुण निषाद ने बताया कि वह एक प्राइवेट कर्मी हैं. उसने अपनी पत्नी बिट्टू को प्रसव के लिए रविवार सुबह राजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. शाम करीब 4 बजे बिट्टू ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया. जन्म के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को निगरानी के लिए NICU में शिफ्ट कर दिया और माँ को जनरल वार्ड में भेज दिया.

परिजनों का आरोप है कि देर कल शाम NICU में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. जिस बेड पर बच्ची लेटी थी, उसने आग पकड़ ली. आग इतनी भयावह थी कि मासूम का शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

अस्पताल प्रशासन पर 'सच छिपाने' का आरोप

मृतक बच्ची के पिता अरुण निषाद ने बताया कि अस्पताल प्रबंधन ने इस भयानक हादसे को घंटों तक उनसे छिपाए रखा. जब परिजनों ने बच्ची को देखने की जिद की, तो स्टॉफ बहाने बनाता रहा. काफी देर बाद जब हंगामा बढ़ा, तब जाकर कर्मियों ने घटना की जानकारी दी. यह सुनकर परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया.

थाना प्रभारी ने दी जानकारी

हंगामे की सूचना मिलते ही बिठूर थाना प्रभारी अशोक सरोज भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. थाना प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है. मामले की जांच कराई जा रही है. तहरीर प्राप्त होने पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी.

ये भी पढ़ें - जान बचाने वाले वाहन ने ली जान; औरैया में एंबुलेंस ने 6 साल की बच्ची को रौंदा

TAGGED:

NICU FIRE ACCIDENT IN KANPUR
NEWBORN BABY BRUNT IN KANPUR
KANPUR NEWS
शॉर्ट सर्किट से लगी आग
NEWBORN BABY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.