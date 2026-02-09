ETV Bharat / state

कानपुर के हॉस्पिटल में जिंदा जल गई नवजात, परिजनों की चीख-पुकार पर स्टॉफ ने माना- नहीं रही बच्ची

कानपुर के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से दम तोड़ गई बच्ची. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र के राजा हॉस्पिटल में रविवार देर शाम अस्पताल के NICU (Neonatal Intensive Care Unit) में शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई. इस आग की चपेट में आने से मासूम बच्ची जिंदा जल गई.

परिजनों ने घटना की सूचना डायल 112 पर दी. सूचना मिलते ही बिठूर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक नवजात ने दम तोड़ दिया था.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक बाकरगंज निवासी अरुण निषाद ने बताया कि वह एक प्राइवेट कर्मी हैं. उसने अपनी पत्नी बिट्टू को प्रसव के लिए रविवार सुबह राजा हॉस्पिटल में भर्ती कराया था. शाम करीब 4 बजे बिट्टू ने एक स्वस्थ बेटी को जन्म दिया. जन्म के बाद डॉक्टरों ने बच्ची को निगरानी के लिए NICU में शिफ्ट कर दिया और माँ को जनरल वार्ड में भेज दिया.

परिजनों का आरोप है कि देर कल शाम NICU में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई. जिस बेड पर बच्ची लेटी थी, उसने आग पकड़ ली. आग इतनी भयावह थी कि मासूम का शरीर बुरी तरह झुलस गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.