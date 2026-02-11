ETV Bharat / state

दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद थाने पहुंचे परिजन, मां ने कहा- सिजेरियन कराने की मांग के बाद भी कराया इंतजार

दुर्ग में नवजात की मौत के बाद परिजनों ने डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाया. मां ने कहा कि जबरदस्ती डिलीवरी कराई गई.

दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत के बाद थाने पहुंचे परिजन (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 11, 2026 at 5:47 PM IST

दुर्ग: प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ कहे जाने वाला दुर्ग जिला अस्पताल एक बार फिर गंभीर आरोपों के चलते सवालों के घेरे में है. डिलीवरी के दौरान लापरवाही और जबरन प्रसव कराने के आरोप के बीच नवजात की मौत हो गई. इसके बाद परिजन न्याय की मांग लेकर कोतवाली थाने पहुंच गए. घटना से अस्पताल प्रबंधन पर दबाव बढ़ गया है और जांच की बात कही जा रही है.

दुर्ग जिला अस्पताल में नवजात की मौत, मां ने कहा कि जबरदस्ती डिलीवरी कराई गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

क्या है पूरा मामला?

मृत नवजात की मां ने भरी आंखों से बताया कि 7 फरवरी को उन्हें लेबर पेन हुआ, जिसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचीं. डॉक्टरों ने उन्हें भर्ती तो कर लिया, लेकिन चार दिनों तक नॉर्मल डिलीवरी का इंतजार कराया गया. परिजनों का आरोप है कि बार-बार सिजेरियन करने की मांग के बावजूद डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया.

डिलीवरी के दौरान लापरवाही और जबरन प्रसव कराने के आरोप (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टर्स ने कहा- बच्चे के मस्तिष्क में चोट

10 फरवरी की सुबह करीब 3 बजे जबरन डिलीवरी कराई गई. मां ने कहा कि इसके तुरंत बाद डॉक्टरों ने बताया कि निकलते समय बच्चे के मस्तिष्क में चोट लग गई है और उसकी हालत गंभीर है. नवजात को तुरंत आईसीयू ले जाया गया. वहां मौजूद डॉक्टरों ने परिजनों से कहा कि बच्चा बेहद गंभीर स्थिति में पहुंचा है, फिर भी उसे बचाने की कोशिश की जाएगी.

जिला अस्पताल में नवजात की मौत, मां ने कहा- जबरदस्ती डिलीवरी कराई गई. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

परिजनों में आक्रोश

बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे परिवार को सूचना दी गई कि बच्चे की मौत हो गई है. मां का आरोप है कि जिस डॉक्टर ने डिलीवरी कराई, वह अब तक अस्पताल नहीं पहुंचे हैं. डिलीवरी के बाद बच्चा खत्म हो जाने से आक्रोशित परिजन अस्पताल की लापरवाही का आरोप लगाते हुए थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की.

परिजनों ने डिलीवरी में लापरवाही का आरोप लगाया (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जांच के लिए बनी टीम

इस मामले में सिविल सर्जन डॉ. हेमंत कुमार साहू ने बताया कि नवजात को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए उसे आईसीयू में भर्ती किया गया था. उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए टीम गठित कर दी गई है और जो भी डॉक्टर दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

