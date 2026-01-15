हिमाचल में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना, सड़क किनारे मिला नवजात का शव, इलाके में मची सनसनी
पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : January 15, 2026 at 10:23 PM IST|
Updated : January 15, 2026 at 10:56 PM IST
मंडी: हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से मानवता को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. तनरोह मार्ग पर सड़क किनारे नवजात शिशु का शव मिलने से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. पुलिस गंभीरता से मामले की जांच में जुट गई है. दरअसल, वीरवार सुबह मंडी शहर से सटे तनरोह मार्ग पर कुछ स्थानीय लोग जब सड़क किनारे से गुजर रहे थे, तो उनकी नजर एक नवजात शिशु के शव पर पड़ी. शव की हालत बेहद भयावह थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, शव को कौवों द्वारा नोचा जा रहा था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि नवजात को काफी समय पहले यहां फेंका गया था. इस दृश्य को देखकर लोगों की रूह कांप उठी.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत आपातकालीन नंबर 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचित किया. सूचना मिलते ही सदर थाना मंडी की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. पुलिस ने सबसे पहले घटनास्थल को सुरक्षित किया ताकि जांच में किसी तरह की बाधा न आए.
फॉरेंसिक टीम ने जुटाए सबूत
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया. टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य जुटाए और आसपास के क्षेत्र की बारीकी से जांच की. प्रारंभिक जांच में नवजात के लड़की होने की आशंका जताई जा रही है, हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. पुलिस ने नवजात के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल भेज दिया है. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारण और नवजात के लिंग की पुष्टि हो सकेगी. इसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने कहा, "यह एक जघन्य और अमानवीय कृत्य है. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है और दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा."
सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
मामले की तह तक पहुंचने के लिए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है. इसके साथ ही हाल ही में प्रसव कराने वाली महिलाओं और निजी व सरकारी अस्पतालों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि नवजात को किसने और किन परिस्थितियों में यहां फेंका. इस अमानवीय घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है. लोग दोषियों की जल्द पहचान कर कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग कर रहे हैं. क्षेत्र में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर एक मासूम के साथ इतनी बेरहमी कैसे की जा सकती है.
