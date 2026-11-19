नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त केस में डॉक्टर सहित 3 और गिरफ्तार, अब तक 6 लोग पकड़े गए
आर्थिक रुप से कमजोर और अविवाहित लोगों को यहां भर्ती किया जाता था. रितेश कुमार तंबोली की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 19, 2026 at 10:36 PM IST|
Updated : November 19, 2026 at 10:43 PM IST
रायपुर: आजाद चौक पुलिस ने 18 नवंबर को नवजात शिशु की खरीद फरोख्त करने के मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए महिला आरोपियों निशानदेही पर पुलिस ने 19 नवंबर को डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक आजाद चौक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 19 नवंबर को पुलिस के द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों में डॉक्टर खिरसिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा शामिल हैं. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आजाद चौक पुलिस कार्रवाई कर रही है.
बच्चों की खरीद-फरोख्त में डॉक्टर भी गिरफ्तार
वेस्ट जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया ने कहा, "ये कमीशन पर काम करते थे, इसके फाइनेंशियल और डिटेल हम चेक कर रहे हैं. जितने भी अमाउंट बैंक ट्रेल में हैं वो तो सामने आ जाएंगे. लेकिन कच्चे में जो लेनदेन हुआ है उसके संबंध में जांच की जा रही है. साल 2026 में दिवाकर हॉस्पिटल का जो डाटा देखा है उसमें 3 डिलीवरी हुई है. जबकि उनके द्वारा 26 जन्म प्रमाण पत्र के मेमो भेजे गए हैं. अब तक जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, उनकी जांच होगी. अस्पताल से दस्तावेज जब्त हो गए हैं, जिनकी जांच की जानी है. कुछ अस्पतालों के और भी नाम आए हैं. उस पर पुलिस जांच कर रही है, आगे जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी."
आरोपी डॉक्टर खिरसिंधु महानंद
आरोपी डॉक्टर खिरसिंधु महानंद द्वारा नवजात शिशु के क्रेता (खरीददार) को अस्पताल में भर्ती किए बिना ही अस्पताल की सील लगाकर फर्जी डिस्चार्ज टिकट तैयार किया जाता था. उक्त डिस्चार्ज टिकट कल पकड़ी गई महिला आरोपी कृतिका साहू को दिया जाता था. आरोपी डॉक्टर के पास से साल 2026 में 3 डिलीवरी होने और 26 जन्म प्रमाण पत्र जारी किए जाने की जानकारी पुलिस को मिली है. आरोपी के कब्जे से पीड़िता के उपचार से संबंधित संपूर्ण दस्तावेज और ओपीडी रिकॉर्ड रजिस्टर जब्त किया गया है.
आरोपी प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा
आरोपी प्रकाश कुमार कौरव पुरुष नर्स का कार्य करता था. वहीं आरोपी अश्वनी शर्मा के साथ मिलकर कल पकड़ी गई महिला आरोपी कृतिका साहू, गीतिका नाग और अहिल्या महानंद एवं अन्य आरोपियों के साथ नवजात शिशुओं की खरीदी बिक्री में संलिप्त था.
ये लोग मुख्य रुप से कमीशन पर काम करते थे. हम सभी गिरफ्तार लोगों की डिटेल चेक कर रहे हैं. संबंधित अस्पताल का डेटा भी मिला रहे हैं. कुछ और लोगों के और अस्पतालों के नाम भी सामने आए हैं. जो भी पुख्ता सबूत मिलेंगे उसके आधार पर हम आगे की ठोस कार्रवाई करेंगे: रॉबिन्सन गुरिया DCP वेस्ट जोन रायपुर
ऐसे चलाते थे खरीद फरोख्त का काला धंधा
पुलिस ने बताया,''आरोपियों के द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं एवं अविवाहित गर्भवती महिलाओं की तलाश कर उन्हें प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता था. इसके बाद नवजात शिशुओं की खरीदी बिक्री का सौदा कर उसे मोटी रकम प्राप्त कर आपस में बंटवारा किया जाता था. आरोपी अश्वनी शर्मा द्वारा नवजात शिशुओं की खरीद बिक्री के एवज में रकम के लेनदेन का कार्य किया जाता था. पीड़िता को भी इसी प्रकार प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था. डॉक्टर सहित पकड़े गए 3 आरोपी रायपुर के अलग-अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं."
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