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नवजात शिशुओं की खरीद फरोख्त केस में डॉक्टर सहित 3 और गिरफ्तार, अब तक 6 लोग पकड़े गए

खरीद फरोख्त केस में डॉक्टर सहित 3 और गिरफ्तार ( ETV Bharat )

रायपुर: आजाद चौक पुलिस ने 18 नवंबर को नवजात शिशु की खरीद फरोख्त करने के मामले में 3 महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पकड़े गए महिला आरोपियों निशानदेही पर पुलिस ने 19 नवंबर को डॉक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में अब तक आजाद चौक पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 19 नवंबर को पुलिस के द्वारा पकड़े गए 3 आरोपियों में डॉक्टर खिरसिंधु महानंद, प्रकाश कुमार कौरव और अश्वनी शर्मा शामिल हैं. पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ आजाद चौक पुलिस कार्रवाई कर रही है.



बच्चों की खरीद-फरोख्त में डॉक्टर भी गिरफ्तार वेस्ट जोन के DCP रॉबिन्सन गुरिया ने कहा, "ये कमीशन पर काम करते थे, इसके फाइनेंशियल और डिटेल हम चेक कर रहे हैं. जितने भी अमाउंट बैंक ट्रेल में हैं वो तो सामने आ जाएंगे. लेकिन कच्चे में जो लेनदेन हुआ है उसके संबंध में जांच की जा रही है. साल 2026 में दिवाकर हॉस्पिटल का जो डाटा देखा है उसमें 3 डिलीवरी हुई है. जबकि उनके द्वारा 26 जन्म प्रमाण पत्र के मेमो भेजे गए हैं. अब तक जितने भी जन्म प्रमाण पत्र बने हैं, उनकी जांच होगी. अस्पताल से दस्तावेज जब्त हो गए हैं, जिनकी जांच की जानी है. कुछ अस्पतालों के और भी नाम आए हैं. उस पर पुलिस जांच कर रही है, आगे जो भी सबूत मिलेंगे उसके आधार पर पुलिस कार्रवाई करेगी."