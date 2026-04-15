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जन्म के तुरंत बाद नवजात को कचरे के ढेर पर छोड़ा, पुलिस ने बचाई जान

पुलिस को स्थानीय लोगों ने सूचना दी कि पावर हाउस के पास स्थित कचरे के ढेर में किसी ने नवजात को छोड़ दिया है.

Dabi Police Station
डाबी पुलिस थाना (ETV Bharat Bundi)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 15, 2026 at 4:02 PM IST

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बूंदी: जिले के डाबी थाना अंतर्गत मानवता को कलंकित करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां एक नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद उसकी निर्दयी मां लावारिस हालत में कचरे के ढेर पर मरने के लिए छोड़ गई. घटना डाबी पावर हाउस के समीप की है. एक अज्ञात महिला अपने कलेजे के टुकड़े को प्लेसेंटा (नाल) सहित फेंक कर चली गई.

कचरे के ढेर से आई किलकारी: प्राप्त जानकारी के अनुसार, पावर हाउस के पास स्थित कचरे के ढेर से अचानक किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी. रात के सन्नाटे में बच्चे की आवाज सुनकर आसपास के राहगीर और स्थानीय लोग ठिठक गए. जब पास जाकर देखा, तो नजारा देख सबकी रूह कांप गई. एक नवजात बच्चा बिना कपड़ों के गंदगी के बीच पड़ा तड़प रहा था. ग्रामीणों ने तुरंत इसकी सूचना डाबी थाना पुलिस को दी.

पढ़ें: अस्पताल के पालना गृह में मिला दो दिन का नवजात, बाल कल्याण समिति ने लिया संज्ञान

हायर सेंटर किया रेफर: सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और नवजात को सुरक्षित अपनी सुरक्षा में लिया. पुलिस रात करीब 10:10 बजे बच्चे को लेकर डाबी सीएचसी पहुंची. यहां सीएचसी प्रभारी डॉ अविनाश शर्मा के निर्देशन में मेडिकल टीम तुरंत सक्रिय हुई. मेडिकल टीम के नर्सिंग ऑफिसर राधेश्याम दाधीच एवं अन्य ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे के शरीर की साफ-सफाई की और प्राथमिक उपचार के साथ आवश्यक टीकाकरण किया. डॉ अविनाश शर्मा ने बताया कि बच्चा पूरी तरह असुरक्षित स्थिति में था, जिसे संक्रमण से बचाना पहली प्राथमिकता थी. सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे 108 एम्बुलेंस की सहायता से तुरंत कोटा के जेकेलोन अस्पताल रेफर कर दिया गया.

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