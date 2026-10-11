कवर्धा के नेवारीगुड़ा में दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, एक ही स्थान पर 117 देवी-देवताओं की प्रतिमा
रामलला से लेकर छत्तीसगढ़ महतारी तक के दर्शन, यातायात व्यवस्था, भोजन-प्रसादी, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 11, 2026 at 5:35 PM IST
कवर्धा: आस्था और उत्साह के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है. देशभर में कहीं पंडाल तो कहीं प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कबीरधाम जिले के नेवारीगुड़ा गांव का पंडाल भी काफी अनोखे तरीके से बनाया गया है. एक ही पंडाल में 117 देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.
देवी-देवताओं के साथ छत्तीसगढ़ महतारी भी
पंडाल में भगवान रामलला, भगवान विष्णु के दशावतार, नौ दुर्गा और छत्तीसगढ़ के 36 प्रमुख देवी मंदिरों की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर और कारीमाटी गांव के ग्रामीणों ने मिलकर इस वर्ष भी नवरात्रि पर भव्य धार्मिक आयोजन किया है. पंडाल के बीचों-बीच छत्तीसगढ़ महतारी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है. इसके आसपास विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य साज-सज्जा के बीच पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण से सराबोर है.
सुरक्षा के विशेष इंतजाम
आयोजन समिति की ओर से श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं. इसके साथ ही यातायात व्यवस्था, भोजन-प्रसादी, मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया है, जिससे धार्मिक आयोजन के साथ ग्रामीण उत्सव का माहौल भी बना हुआ है.
मेला स्थल, कार्यक्रम स्थल में सुरक्षा पूरी व्यवस्था की गई है. पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है. समिति से चर्चा कर पार्किंग समेत सभी व्यवस्था की गई है- आशीष शुक्ला, डीएसपी कवर्धा
इस आयोजन की तैयारी नवरात्रि शुरू होने से कुछ दिन पहले नहीं, बल्कि पूरे साल चलती है. तीनों गांवों के लोग मिलकर आयोजन की रूपरेखा तैयार करते हैं और अलग-अलग जिम्मेदारियां निभाते हैं. ग्रामीणों की सामूहिक भागीदारी से यह आयोजन हर वर्ष श्रद्धा, एकता और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक बन रहा है.- प्रमोद सिंह चौहान, संरक्षक
सेल्फी और तस्वीरें लेने का दौर
पंडाल इतना आकर्षक है कि यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु एक ही स्थान पर इतनी बड़ी संख्या में देवी-देवताओं की प्रतिमाओं के दर्शन कर रहे हैं. लोग प्रतिमाओं की भव्यता को निहारने के साथ अपने मोबाइल में तस्वीरें भी कैद कर रहे हैं. नवरात्रि के दौरान पंडाल में श्रद्धालुओं की आवाजाही बनी हुई है.