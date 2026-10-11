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कवर्धा के नेवारीगुड़ा में दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, एक ही स्थान पर 117 देवी-देवताओं की प्रतिमा

कवर्धा के नेवारीगुड़ा में दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: आस्था और उत्साह के साथ नवरात्रि पर्व की शुरुआत हो चुकी है. देशभर में कहीं पंडाल तो कहीं प्रतिमाएं लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं. कबीरधाम जिले के नेवारीगुड़ा गांव का पंडाल भी काफी अनोखे तरीके से बनाया गया है. एक ही पंडाल में 117 देवी-देवताओं की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं.

दुर्गा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र, एक ही स्थान पर 117 देवी-देवताओं की प्रतिमा (ETV BHARAT CHHATTISGARH) देवी-देवताओं के साथ छत्तीसगढ़ महतारी भी पंडाल में भगवान रामलला, भगवान विष्णु के दशावतार, नौ दुर्गा और छत्तीसगढ़ के 36 प्रमुख देवी मंदिरों की प्रतिमाएं श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. इस अनोखे आयोजन को देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंच रहे हैं. नेवारीगुड़ा, दुल्लापुर और कारीमाटी गांव के ग्रामीणों ने मिलकर इस वर्ष भी नवरात्रि पर भव्य धार्मिक आयोजन किया है. पंडाल के बीचों-बीच छत्तीसगढ़ महतारी की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है. इसके आसपास विभिन्न देवी-देवताओं की प्रतिमाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया है. रंग-बिरंगी रोशनी और भव्य साज-सज्जा के बीच पूरा पंडाल भक्तिमय वातावरण से सराबोर है.