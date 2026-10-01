सेब की खेती में हिमाचल-न्यूजीलैंड की होगी नई जुगलबंदी, किसान-बागवानों को मिलेगा एक्सपोजर विजिट का मौका
न्यूजीलैंड उच्चायुक्त ने मुख्यमंत्री सुक्खू से मुलाकात की. दोनों के बीच हिमाचल सेब बागवानी को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग पर हुई चर्चा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 1, 2026 at 3:41 PM IST
शिमला: हिमाचल के सेब को नई तकनीक, आधुनिक बागवानी और अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञता से जोड़ने की दिशा में प्रदेश सरकार ने एक और कदम बढ़ाया है. न्यूजीलैंड के उच्चायुक्त पैट्रिक राटा के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर हिमाचल की सेब बागवानी को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग पर चर्चा की. इस हिमाचल और न्यूजीलैंड के किसानों-बागवानों के बीच सीधे अनुभव साझा करने के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने और प्रदेश में न्यूजीलैंड की ओर से प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के मुद्दे पर भी विस्तार से चर्चा हुई.
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, "सेब उत्पादन हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी में महत्वपूर्ण योगदान देता है. प्रदेश सरकार बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नवीन तकनीक और नवाचार को बढ़ावा दे रही है. इसके तहत हिमाचल और न्यूजीलैंड के किसानों और बागवानों के बीच अनुभवों के आदान-प्रदान करने महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. दोनों देशों के किसानों-बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है".
सीएम ने बताया इस बैठक में प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी विस्तार से चर्चा हुई. हिमाचल में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ-साथ बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को लेकर दोनों पक्षों के बीच विचार-विमर्श हुआ.
सेब बागवानी में तकनीकी सहयोग देगा न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि न्यूजीलैंड हिमाचल प्रदेश में सेब की बागवानी को प्रोत्साहित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता के क्षेत्र में सहयोग देने का इच्छुक है. प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश में न्यूजीलैंड की ओर से प्रस्तावित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को लेकर भी मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी.
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के जरिए बागवानी क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और विशेषज्ञता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई. इससे हिमाचल के बागवानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों, उत्पादन से जुड़े नए तरीकों और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है.
एक्सपोजर विजिट पर भी जोर
मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल तकनीक उपलब्ध करवाने के बजाय हिमाचल और न्यूजीलैंड के किसानों-बागवानों के बीच प्रत्यक्ष संवाद और अनुभव साझा करना भी महत्वपूर्ण है. इसी उद्देश्य से दोनों देशों के किसानों और बागवानों के लिए एक्सपोजर विजिट करवाने पर जोर दिया गया, ताकि हिमाचल के बागवान न्यूजीलैंड की बागवानी व्यवस्था और वहां अपनाई जा रही तकनीकों को करीब से समझ सकें.
ये भी पढ़ें: हिमाचल की 3615 पंचायतों तक पहुंचेगा डिजिटल नेटवर्क, 20 हजार KM में बिछेगा ऑप्टिकल फाइबर